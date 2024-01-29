پرونده قضایی برای تخلفات و جرایم انتخاباتی در ایلام تشکیل می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ علی‌رضا یعقوبی اظهار کرد: برابر ماده ۷۹ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی؛ درج آگهی یا نشر محتوا علیه نامزدهای انتخاباتی یا احزاب و گروه‌های سیاسی و یا اعلام خلاف واقع انصراف نامزدها توسط رسانه‌های همگانی ممنوع است و پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات (فتا) و ضابطان قوه قضائیه موظف به رصد موارد یادشده و جلوگیری از آن هستند افراد مرتکب به مراجع قضائی معرفی می‌شوند.

وی بیان کرد: کارشناسان پلیس فتا تحرکات فعالان حوزه رسانه، کاندیداها و طرفداران آنها در فضای مجازی را به دقت رصد می‌کند و متاسفانه مشاهده می‌شود علیرغم توجیه حضوری و تذکر تلفنی به برخی فعالان حوزه رسانه و کاربران عضو کانال‌ها و گروه‌های خبری، باز هم شاهد تخریب و انتشار اکاذیب در مورد برخی کاندیداهای انتخابات مجلس شورای اسلامی هستیم.

رییس پلیس فتای استان ایلام تصریح کرد: لذا می‌طلبد مدیران کانال‌ها و گروه‌ها در این زمینه نظارت بیشتری بر محتوای منتشر شده داشته باشند.

وی گفت: در صورت مشاهده و عدم توجه به تذکرات و توجیه و ارشاد پلیس فتا، پرونده قضایی تشکیل خواهد شد. قانون جدید انتخابات را مطالعه کنید و مصادیق مجرمانه را بشناسید تا مرتکب جرائم و تخلفات انتخاباتی نشوید.