معتادین متجاهر و خرده فروشان مواد مخدر در شیروان دستگیر شدند

سرهنگ حسن صالحی در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در راستای ارتقا امنیت اجتماعی و جلب رضایت عمومی مردم، طرح تشدید فعالیتهای انتظامی و جمعآوری معتادان پرخطر با محوریت پاکسازی نقاط آلوده و جرم خیز توسط مأموران انتظامی این شهرستان به مرحله اجرا در آمد.
وی در ادامه افزود: طی عملیاتهای انجام شده سه خرده فروش و توزیع کننده مواد مخدر دستگیر و پانزده معتاد متجاهر نیز از سطح شهر جمعآوری شدند.
جانشین انتظامی شهرستان شیروان در پایان تصریح کرد: به منظور سالمسازی و پاکسازی مناطق آلوده و جلب رضایت عمومی مردم این طرح و طرحهای مشابه همچنان تداوم خواهد یافت.
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