به گزارش خبرنگار مهر، محمدباقر قالیباف در نطق پیش از دستور جلسه علنی امروز (دوشنبه ۹ بهمن ماه) مجلس شورای اظهار کرد: پرتاب موفق سه ماهواره‌ی ایرانی به نام‌های مهدا، کیهان ۲ و هاتف توسط ماهواره‌بر ایرانی سیمرغ به مدار ۴۵۰ کیلومتری زمین را به تمام مردم ایران تبریک می‌گویم و قدردان زحمات شبانه‌روزی دانشمندان جوان و مجاهدمان در وزارت دفاع و پژوهشگاه فضایی ایران هستیم

وی تاکید کرد: با توجه ویژه دولت سیزدهم به توسعه صنعت فضایی این صنعت جان تازه‌ای گرفته است و توانسته‌ایم علم و دانش بومی جوانان خود را در دنیا به نمایش بگذاریم و به قوی‌تر شدن ایران اسلامی یاری رسانیم.

رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: همچنین در روزهای اخیر شاهد پایان بررسی بخش اول لایحه بودجه ۱۴۰۳ در مجلس با تلاش نمایندگان و همراهی دولت بودیم. مجلس در جریان رسیدگی به لایحه بودجه ۱۴۰۳ دو هدف عمده داشت که نخست، با توجه به اینکه این بودجه اولین بودجه‌ای است که بر اساس قانون آئین نامه جدید به شکل دو مرحله‌ای مصوب می‌شود، تلاش کردیم با قانون جدید به جلوگیری از تغییر تراز بودجه و افزایش سقف بودجه و مهار تورم پایبند باشیم.

اهتمام مجلس برای مهار تورم و کمک به معیشت مردم

وی افزود: دوم اینکه این بودجه اولین قانون بودجه مبتنی بر برنامه هفتم توسعه کشور است و لذا اهتمام مجلس بر این بود که قانون بودجه به نحوی تدوین شود تا در پایان سال آینده شاهد تحقق اهداف این برنامه در سال اول در رشد سرمایه‌گذاری، مهار تورم و کمک به معیشت مردم باشیم.‌

قالیباف بیان کرد: برای تحقق این اهداف در سرفصل‌های متعدد هدف‌گذاری‌های عملیاتی انجام شد؛ برای نمونه افزایش سرمایه گذاری و ایجاد رشد اقتصادی از طریق مجوز تأمین مالی در بخش‌های خصوصی و شرکت‌های دولتی، تکمیل طرح‌های نیمه تمام مبتنی بر ظرفیت‌های تعیین شده برای تکمیل طرح‌های عمرانی، حمایت از بخش تولید از طریق کاهش حقوق گمرکی ماشین‌آلات و افزایش آستانه معافیت مالیاتی مشاغل البته با هدف افزایش عدالت مالیاتی و کمک به تأمین منابع بودجه برای کاهش معافیت‌های مالیاتی غیرزمان‌مند و غیر هدفمند از جمله مصوبات خوبی است که به تصویب رسید.

رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: همچنین در راستای کمک به معیشت کارمندان و بازنشستگان در کنار افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارمندان و بازنشستگان، با در نظر گرفتن فوق العاده جدیدی که در کنار کمک به معیشت کارکنان به رفع تبعیض در نظام پرداخت حقوق کمک می‌کند، حداقل حقوق نیز افزایش یافت. برای حمایت از کارگران و بازنشستگان صندوق تأمین اجتماعی هم مصوبات خوبی برای پرداخت بدهی‌های دولت به این صندوق مصوب شد.

وی تصریح کرد: در راستای شفافیت و انضباط بودجه که از اهداف اصلی مجلس یازدهم نیز بود، از طریق انعکاس سهم واقعی صندوق توسعه ملی، ضابطه مند کردن و تعیین سقف برای واردات فرآورده‌های نفتی و روابط بین نفت و دولت و شفافیت شرکت‌های دولتی با الزام به حسابرسی ویژه توسط دیوان محاسبات، گام‌های مؤثری برداشته شد. همچنین تکالیف جدی برای نظارت کامل و پاسخگویی نسبت به ارزهای اختصاص یافته به صورت ترجیحی مصوب شد تا این موضوع که همیشه جزو چالش‌های اقتصادی بوده به صورت شفاف رسیدگی شود.‌

تغییر قابل توجهی در ارقام بودجه صورت نگرفته است

قالیباف تاکید کرد: رویکرد کلی مجلس در تصویب بودجه همراهی با لایحه دولت بود؛ در همین راستا تغییر قابل توجهی در ارقام بودجه صورت نگرفته است و در کنار شفاف سازی و مدیریت هزینه‌ها، تغییرات مجلس به موارد ضروری مانند حقوق و دستمزد کارکنان، بازنشستگان و مستمری بگیران نهادهای حمایتی و اجرایی سازی سایر تکالیف قانونی محدود شده است و در ادامه مسیر تصویب بودجه نیز تلاش می‌شود در هماهنگی با دولت، قانون بودجه ۱۴۰۳ نمادی دیگر از هم‌افزایی دولت و مجلس باشد.