عباس فرامرزی در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: معاینه فنی ناوگان به منظور ارتقای ایمنی در ترددهای جادهای، کاهش ترافیک ناشی از نقص فنی خودرو و حفظ محیط زیست انجام میشود.
وی با اشاره به فعالیت دو مرکز معاینه فنی ناوگان سنگین و نیمه سنگین در شهرهای بوشهر و برازجان خاطرنشان کرد: همچنین یک مرکز معاینه فنی دیگر در شهرستان عسلویه در آستانه بهرهبرداری میباشد.
سرپرست معاونت حمل و نقل اداره کل راهداری و حمل و نقل جادهای استان بوشهر از انجام ۱۶ هزار و ۱۶۶ معاینه فنی خودروهای سنگین و نیمهسنگین از ابتدای سال جاری تاکنون خبر داد.
فرامرزی گفت: از این میزان، ۱۱ هزار و ۲۰۷ وسیله نقلیه در مرحله اول قبول شدند که نسبت به مدت مشابه سال گذشته یک درصد افزایش داشته است.
فرامرزی افزود: همچنین هزار و ۸۵۱ دستگاه ناوگان سنگین و نیمه سنگین پس از اصلاح عیب، قبول شدند.
وی اظهار کرد: سه هزار و ۱۰۸ دستگاه ناوگان نیز در تستهای مربوطه رد شدند که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲ درصد افزایش یافته است.
به گفته فرامرزی، بیشترین مردودی ناوگان سنگین و نیمه سنگین استان در معاینههای فنی شامل تست ترمز بوده که ۶۴ درصد را شامل میشود.
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