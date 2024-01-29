سناتورهای آمریکایی طرفدار حمله به ایران دیوانه هستند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آرتی نیوز، تاکر کارلسون، روزنامه‌نگار آمریکایی، سناتورهای آمریکایی را که در پاسخ به حملات علیه پرسنل نظامی آمریکایی خواستار حمله به ایران بودند را دیوانه توصیف کرد.

روز یکشنبه پس از کشته شدن سه نیروی نظامی ایالات متحده در حملات نیروهای مقاومت عراق در پایگاه نظامی این کشور در مرز اردن و سوریه برخی از سناتورها و مقامات ایالات متحده در لفاظی‌هایی از حمله به مواضع جمهوری اسلامی سخن گفته بودند.

در همین رابطه «آدام اسمیت»، نماینده دموکرات و عضو کمیته نیروهای مسلح مجلس نمایندگان آمریکا اعلام کرد که به نظر نمی‌رسد که ایران مستقیماً دستور این حملات را داده باشد.

از طرفی منابع آمریکایی نیز به سی‌بی‌اس گفتند که حمایت ایران از نیروهایی که به پایگاه آمریکا در اردن حمله کرده‌اند، لزوماً به این معنا نیست که حمله از طرف تهران انجام شده است.

بلومبرگ نیز پیش از این گزارش داده بود که ایالات متحده در حال بررسی گزینه‌های مختلفی برای پاسخ به حمله به پایگاه خود در خاورمیانه، از جمله امکان انجام عملیات مخفیانه علیه ایران است.

اما یک روز بعد از این ادعاها حالا روزنامه‌نگار آمریکایی در اظهار نظر جدیدی اعلام کرده است که سناتورهای آمریکایی که خواستار حمله به ایران هستند دیوانه‌اند.

مقامات جمهوری اسلامی بارها تاکید کرده‌اند که هرگونه تجاوز به منافع جمهوری اسلامی در داخل و خارج از مرزهای ایران را با شدیدترین شکل ممکن پاسخ خواهند داد.