جراحان فک و صورت در تهران گردهم می آیند

به گزارش خبرگزاری مهر، غلامرضا شیرانی گفت: کنگره جراحان دهان، فک و صورت، دارای سه بخش عمده جراحی فک و صورت و موضوعات مرتبط با این جراحی، ایمپلنت و همایش ایمپلنت خلیج فارس و سمپوزیوم محققین جوان است.

وی افزود: شعار بیست و یکمین کنگره بین‌المللی انجمن جراحان دهان، فک و صورت ایران، بر محور اخلاق پزشکی می‌چرخد؛ به طوری که از ابتدای بیماری تا انجام پروسه درمان و انتهای درمان، باید بر مبانی اخلاق پزشکی مورد توجه قرار گیرد. بنابراین شعار کنگره «رعایت اخلاق پزشکی، از ابتدای بیماری تا انتهای درمان» است.

شیرانی ادامه داد: در حاشیه کنگره نیز، حدود ۶ تا ۸ کارگاه با موضوعات مختلف در حوزه‌های حرفه‌ای و صنفی خواهیم داشت. به عنوان مثال یکی از کارگاه‌ها در زمینه شناساندن رشته فک و صورت به دندانپزشکان عمومی و دانشجویان بوده و کارگاه‌هایی هم در حوزه نحوه شرکت در امتحانات بورد برای افراد متخصص جهت آماده‌سازی آنها برگزار می‌شود.

وی افزود: جراحان فک و صورت، رزیدنت‌های رشته فک و صورت، رزیدنت‌های سایر رشته‌های دندانپزشکی، دندانپزشکان عمومی، جراحان گوش و حلق و بینی، جراحان عمومی و…، نیز می‌توانند در بیست و یکمین کنگره بین‌المللی انجمن جراحان دهان، فک و صورت ایران، شرکت کنند که دارای امتیاز نیز هست.

شیرانی با اشاره به حضور و سخنرانی آنلاین اساتید اروپایی و آمریکایی در کنگره امسال، گفت: بیست و یکمین کنگره بین المللی جراحان دهان، فک و صورت و همچنین چهاردهمین همایش بین‌المللی ایمپلنت خلیج فارس و یازدهمین سمپوزیوم پژوهشی محققین جوان، از ۱۰ تا ۱۳ بهمن ۱۴۰۲ در هتل المپیک تهران برگزار می‌شود.