بهره برداری از ۲۵۹ طرح حوزه برق در استان قزوین

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود خواجه وند در خصوص پروژه‌های شرکت توزیع نیروی برق استان قزوین اظهار کرد: همزمان با دهه مبارک فجر، ۲۵۹ پروژه شرکت توزیع برق با اعتبار بیش از ۹ میلیارد تومان در استان قزوین به بهره برداری خواهد رسید.

وی با بیان اینکه این پروژه‌ها در شهر. های قزوین، آوج، البرز، تاکستان، بوئین زهرا، آبیک و محمدیه است، افزود: عمده این طرح‌ها درقالب توسعه واحداث، نیرو رسانی، اصلاح وبهینه سازی، روشنایی معابر، رفع ضعف ولتاژ، جایگزینی شبکه سیمی با کابل خودنگهدار و جابجایی شبکه است.

سرپرست شرکت توزیع نیروی برق استان قزوین عنوان کرد: از مجموع پروژه‌های شرکت مذکور در شهرستان قزوین ۶۳، تاکستان ۶۷، آبیک ۱۳، آوج ۲۱، البرز ۱۸، بوئین زهرا ۴۰ و محمدیه ۳۷ پروژه به بهره برداری خواهد رسید.