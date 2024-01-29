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۹ بهمن ۱۴۰۲، ۹:۵۶

همزمان با دهه فجر انجام می‌شود؛

بهره برداری از ۲۵۹ طرح حوزه برق در استان قزوین

بهره برداری از ۲۵۹ طرح حوزه برق در استان قزوین

قزوین- سرپرست شرکت توزیع نیروی برق قزوین گفت: همزمان با دهه مبارک فجر ۲۵۹ طرح شرکت توزیع نیروی برق این استان به بهره برداری می‌رسد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود خواجه وند در خصوص پروژه‌های شرکت توزیع نیروی برق استان قزوین اظهار کرد: همزمان با دهه مبارک فجر، ۲۵۹ پروژه شرکت توزیع برق با اعتبار بیش از ۹ میلیارد تومان در استان قزوین به بهره برداری خواهد رسید.

وی با بیان اینکه این پروژه‌ها در شهر. های قزوین، آوج، البرز، تاکستان، بوئین زهرا، آبیک و محمدیه است، افزود: عمده این طرح‌ها درقالب توسعه واحداث، نیرو رسانی، اصلاح وبهینه سازی، روشنایی معابر، رفع ضعف ولتاژ، جایگزینی شبکه سیمی با کابل خودنگهدار و جابجایی شبکه است.

سرپرست شرکت توزیع نیروی برق استان قزوین عنوان کرد: از مجموع پروژه‌های شرکت مذکور در شهرستان قزوین ۶۳، تاکستان ۶۷، آبیک ۱۳، آوج ۲۱، البرز ۱۸، بوئین زهرا ۴۰ و محمدیه ۳۷ پروژه به بهره برداری خواهد رسید.

کد مطلب 6007667

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