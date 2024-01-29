به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام میکائیل اسکندری صبح دوشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه اظهار کرد: برنامههای چهل و پنجمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی در استان در ۲ محور عمرانی و فرهنگی اجرا میشود که برای اجرای این طرحها بیش از ۲۴۰ هزار میلیارد ریال اعتبار هزینه شده و با بهره برداری از آنها برای ۲۴ هزار نفر اشتغالزایی ایجاد میشود.
وی بیان کرد: در حوزه فرهنگی نیز با برگزاری بیش از ۵۰ جلسه در ماههای گذشته در شهرستانهای استان، ۱۵۰ ویژه برنامه فاخر در قالب بیش از یک هزار و ۵۰۰ عنوان برنامه و زیر مجموعه برنامهها در این حوزه تدارک دیده شده است که در طول دهه فجر تا ۲۹ بهمن با شعار «جشن ملی، مشارکت پرشور و آینده روشن» اجرا خواهد شد.
اسکندری گفت: عمده برنامههای این دهه، برگزاری محافل انس با قرآن، یادوارههای شهدا، جشنها و نمایشگاههای مختلف، مسابقات فرهنگی، هنری، ادبی و ورزشی، نشستهای علمی و تخصصی، کرسیهای آزاداندیشی در سطح دانش آموزی و دانشجویی، همایشهای تبیینی برای جلب مشارکت حداکثری در انتخابات، شب شعر خاطره و محافل ادبی است.
وی ادامه داد: تولید و پخش برنامههای رادیویی و تلویزیونی و دیدار با خانوادههای شهدا و ایثارگران و افتتاح طرحهای مختلف عمرانی و فرهنگی از دیگر برنامههای این دهه در سطح آذربایجان شرقی است.
وی با بیان اینکه شاخص ترین برنامههای این دهه برگزاری راهپیمایی ۲۲ بهمن و گرامیداشت ۱۲ بهمن است، یادآور شد: روز پنجشنبه همزمان با سالروز ورود تاریخی امام راحل به میهن اسلامی، با آرمانهای امام راحل و شهدا تجدید میثاق و با نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی در تالار مصلای اعظم تجدید بیعت میشود، این برنامه از ساعت ۱۰ تا ۱۲ برگزار میشود.
رئیس ستاد گرامیداشت دهه فجر آذربایجان شرقی با تاکید بر اینکه برگزاری پرشور برنامههای دهه مبارک فجر موجب یاس دشمن و امیدواری علاقه مندان به نظام اسلامی میشود، گفت: در شب مبعث پیامبر اسلام (ص) با هماهنگی اداره کل اوقاف و امور خیریه استان، در بقعه سیدحمزه ویژه برنامه جشن دهه فجر با سخنرانی آیت الله سیداحمد خاتمی برگزار میشود.
وی، با اشاره به اینکه ۱۹ بهمن غبارروبی مزار شهدا برگزار میشود، افزود: مهمترین برنامه دهه مبارک فجر، برگزاری راهپیمایی ۲۲ بهمن است که موجب میشود تا یاس دشمنان و امیدواری علاقه مندان به نظام اسلامی زیاد شود و سخنران ویژه این مراسم نیز امیردریادار شهرام ایرانی فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی است.
وی با اشاره به تأکیدات رهبر معظم انقلاب در خصوص جهاد تبیین، یادآور شد: بر این اساس برنامههای مختلفی تدارک دیده شده تا مسؤولان و مدیران با استفاده از فرصت دهه فجر و با برپایی نمایشگاهها، دستاوردها و فعالیتهای خود در عرصههای علمی، صنعتی، فرهنگی و سایر حوزهها را جهت امیدآفرینی در جامعه تبیین کنند.
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