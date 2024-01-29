پیشرفت فیزیکی ۹۲ درصدی بزرگترین پروژه صنعت برق گیلان

به گزارش خبرنگار مهر، محمود دشت بزرگ صبح دوشنبه در جلسه کمیته اجرایی پروژه‌های شرکت با اشاره به حساسیت و اهمیت پروژه‌های حیاتی گذر از پیک بار سال ۱۴۰۳ اظهار کرد: هماهنگی و پیگیری مستمر تمام واحدهای متولی اجرای پروژه‌های شرکت در اتمام و به ثمر رساندن پروژه‌ها بسیار مهم است.

وی افزود: تمام واحدها و کارکنان شرکت، اجرای به موقع پروژه‌ای حیاتی و ضروری را در رأس وظایف اصلی خود قرار داده و ضمن کمک به روان سازی امور اجرایی مرتبط با پروژه‌های ذکر شده، از ایجاد هر گونه وقفه به شدت اجتناب نمایند.

دشت بزرگ با اشاره به پروژه احداث پست ۲۳۰/۶۳/۲۰ کیلوولت غرب رشت که از پروژه‌های ۱۸۰ اقدام عملیاتی تدوین شده وزارت نیرو برای عبور موفق از اوج بار سال آتی است، گفت: این پروژه دارای پیشرفت فیزیکی ۹۲ درصد بوده و به ۱۷۱ میلیارد تومان نقدینگی جهت تکمیل نیاز دارد و تقریباً ۹۳ درصد تجهیزات اصلی نصب شده و برای برقداری پروژه نیاز به تخصیص ماهانه ۳۵ میلیارد تومان می‌باشد.