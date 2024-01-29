راهبرد اصلی شورای ائتلاف حضور حداکثری مردم در انتخابات است

به گزارش خبرگزاری مهر، ناصر صفایی با بیان که ارتقای کارآمدی نظام هدف اصلی ما در انجام برنامه‌ها است، تصریح کرد: بر این اساس امیدواریم افراد با کفایت، متخصص و دلسوز بتوانند وارد مجلس شده و کارها را بهتر پیش ببرند.

رئیس شورای ائتلاف نیروهای انقلاب اسلامی شهرستان همدان با اشاره به سازوکار دعوت مردم به مشارکت و حضور حداکثری، متذکر شد: شبکه‌ای از افراد نخبه و اساتید با حضور در بین اجتماعات مردمی، مساجد و غیره، مسائل روز کشور را برای مردم تبیین خواهند کرد تا به شبهات و سوالات مردم در خصوص امور کشور و استان پاسخ داده شود.

صفایی سپس خاطرنشان کرد: معرفی فهرست توسط شورا با فرآیند مدونی انجام خواهد شد که ثبت‌نام از کاندیداهای حوزه انتخابیه شهرستان‌های همدان و فامنین مرحله نخست است؛ افرادی که تمایل دارند از طریق شورا به مردم معرفی شوند، ثبت‌نام خود را انجام داده و می‌دهند؛ یعنی ثبت‌نام‌ها کماکان ادامه دارد تا زمانی که مجمع عمومی برگزار شود.

وی در ادامه افزود: هرکس تمایل داشته باشد، می‌تواند از طریق دفاتر شورا و شماره تماس‌هایی که اعلام شده، ثبت‌نام خود را انجام دهد تا بعد وارد مرحله بررسی سوابق افراد شویم و نتایج اعلام شود.

رئیس شورای ائتلاف نیروهای انقلاب اسلامی شهرستان همدان توضیح داد: این کار به‌منظور توافق دوستان انقلابی انجام می‌شود تا در انتخابات حضور داشته باشند. بعد از ثبت‌نام، مصاحبه افراد در شورای ائتلاف آغاز خواهد شد که اکنون بخشی از این کار در حال انجام است و تا ثبت‌نام آخرین نفر ادامه خواهد داشت. نتایج مصاحبه‌ها با معرفی ۱۰ نفر به مجمع عمومی شورای ائتلاف اعلام شده و پس از طی روند مرسوم و اعلام نمرات تعدادی از دوستان مطابق دستورالعمل مشخص و موجود رأی‌گیری شده و ۶ نفر به استان معرفی خواهند شد؛ در شورای استان نیز فرآیندی طی شده و درنهایت دو کاندیدا از دو حوزه انتخابیه معرفی می‌شوند.

صفایی ادامه داد: دستورالعمل در سه سطح شهرستانی، استانی و مرکزی صادر شده و از طریق شورای ائتلاف مرکز در چهار گام برنامه‌ها را اجرا خواهد کرد تا کاندیداهای نهایی را با توان‌سنجی شرکت‌کننده‌ها به مردم معرفی کند.

وی از استمرار فرآیند ثبت‌نام طی روزهای آتی خبر داد و افزود: تاکنون بیش از ۵۰ درصد کاندیداهای حوزه انتخابیه همدان و فامنین خود را به شورای ائتلاف معرفی کرده‌اند و پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد این عدد به ۷۰ درصد طی روزهای آینده نیز برسد.

بیان کرد: راهبرد اصلی شورای ائتلاف در انتخابات مجلس آینده در یازدهم اسفندماه حضور حداکثری مردم است و ما پیگیر هستیم که این انتخابات نیز همانند ادوار گذشته با مشارکت زیاد مردم برگزار شود.

رئیس شورای ائتلاف نیروهای انقلاب اسلامی شهرستان همدان در پایان سخنان خود با اشاره به سازوکار نظارت شورا بر رفتار نماینده‌ها پس از انتخاب توسط مردم، گفت: کاندیداهایی که در ائتلاف ثبت‌نام می‌کنند، میثاق‌نامه‌ای را امضا خواهند کرد که مطابق آن نماینده‌ها دعوت شده و می‌بایست در خصوص اشکالات و انتقادات موجود در کار که توسط مردم یا شورا احصا شده، توضیح دهند و ملزم به اصلاح آن‌ها خواهند شد.