برگزاری اردوهای یک روزه تربیتی نوجوانان پیشران انقلاب در همدان

به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی قمری با بیان اینکه برنامه ریزی تربیتی برای دانش آموزان یک ضرورت است، هدف از اجرای این طرح را آشنا کردن نسل نوجوان با آرمانهای انقلاب و برنامههای فراگیر پرورشی برشمرد.
قمری در ادامه از مشارکت بیش از ۶۰۰۰ دانش آموز منتخب شوراهای دانش آموزی ۶۰۰ آموزشگاه استان در این برنامه خبر داد و گفت: دانش آموزان در یک اردوی یک روزه با اقدام برنامههای طرح فراگیر پرورشی که همان ایمان، خردورزی، نشاط، امید و هویت است در یک محیط بانشاط و توسط سرتیم های پرورشی استان آشنا میشوند.
وی در پایان زمان اجرای این برنامه را دی ماه لغایت اردیبهشت سال آینده ذکر کرد.
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