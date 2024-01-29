بهره برداری و آغاز ۶ پروژه راه و شهرسازی در سیستان و بلوچستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره ارتباطات و اطلاع رسانی راه و شهرسازی سیستان و بلوچستان، عطاء اله اکبری در تشریح این خبر، افزود: کتابخانه اسماعیل آباد خاش با زیر بنای ۳۲۰ متر مربع و اعتبار بیش از ۵۳ میلیارد ریال، پارک اداری شهرستان هیرمند در گستره دو هزار و ۷۸۶ متر مربع و اعتبار بیش از ۲۱۴ میلیارد ریال و کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان شهرستان مهرستان با وسعت ۸۵۰ متر مربع و اعتبار ۵۶ میلیارد ریال از مهمترین پروژه‌های قابل افتتاح دهه فجر این اداره کل در استان است.

وی ادامه داد: بر اساس برنامه ریزی انجام شده، هزار و ۲۰۰ واحد طرح نهضت ملی مسکن با اعتبار هشت هزار و ۴۰۰ میلیارد ریال در زاهدان آماده بهره برداری در ایام الله دهه فجر امسال است.

مدیر کل راه و شهرسازی استان سیستان و بلوچستان گفت: همزمان با چهل و پنجمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی، عملیات ارتقای قطعه یک محور فرعی خاش- سراوان به طول ۲۲ کیلومتر به راه اصلی با اعتبار ۸۶۸ میلیارد ریال نیز آغاز خواهد شد.

اکبری همچنین از آغاز عملیات آماده سازی اراضی طرح نهضت ملی مسکن در گستره ۹۸۰ هکتار از اراضی سیستان و بلوچستان خبر داد و افزود: در حال حاضر، یکی از مهمترین اولویت‌های دولت مردمی سیزدهم، رفع مشکل مردم در حوزه مسکن هست و ما در این استان، با تاسی از این سیاست، برنامه‌های جدی را در حوزه مسکن دنبال کرده‌ایم که نتیجه آن کسب رتبه دوم کشوری این استان در اجرای طرح قابل مشاهده است.

وی با بیان اینکه طرح نهضت ملی مسکن، یک فرصت طلایی برای رونق کسب و کار در این استان هست، تصریح کرد: اجرای طرح نهضت ملی مسکن در این استان در افق چهار ساله، گردش مالی بیش از ۹۰ هزار میلیارد تومان را به همراه خواهد داشت.