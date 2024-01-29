کالپوش بیشترین بارندگی استان سمنان را ثبت کرد

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با ورود سامانه پرفشار بارشی در استان سمنان طی ۴۸ ساعت گذشته بخش‌هایی از شمال و شرق استان سمنان سفید پوش شد. بخش کالپوش در شهرستان میامی بیشترین میزان بارندگی را در ۴۸ ساعت اخیر به خود اختصاص داده است. برف همچنین بخش‌هایی از ارتفاعات شهرستان میامی را نیز سپید پوش کرد.

بنا بر اعلام اداره کل هواشناسی در شبانه روز گذشته در حسین آباد کالپوش ۳۱ میلیمتر باران و ۹۰ میلیمتر برف باریده است. در شهر رضوان نیز شاهد بارش ۲۴ میلیمتری باران و ۱۶۰ میلمتری برف بوده‌ایم.

این میزان بارندگی بیشترین میزان بارش‌ها در ۴۸ ساعت اخیر در استان سمنان محسوب می‌شود.

ورود سامانه کم فشار بارشی به استان سمنان طی روزهای اخیر کاهش دمای هوا، افزایش ابر و بارش باران و برف را به دنبال داشته است. پس از ورود سامانه کم فشار بارشی به استان سمنان از سوی مدیریت بحران و سازمان هواشناسی، هشدار نارنجی صادر شده است.

عوامل راهداری بلافاصله پس از بارش برف در محورهای کالپوش حضور یافته و نسبت به برف روبی و یخ زدایی از محورهای برف گیر این منطقه مبادرت ورزیدند.

در اواخر هفته جاری مجدداً شاهد ورود سامانه کم فشار بارشی به نقاط مختلف استان سمنان خواهیم بود. برودت دمای هوا در روزهای آتی از سوی سازمان هواشناسی، پیش بینی شده است.