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۹ بهمن ۱۴۰۲، ۱۰:۵۳

مدیرکل زندان‌های استان قزوین خبر داد؛

رهایی محکوم به قصاص از چوبه دار قبل از اجرای حکم

رهایی محکوم به قصاص از چوبه دار قبل از اجرای حکم

قزوین- مدیرکل زندان‌های قزوین گفت: هشتمین پرونده محکوم به قصاص استان قزوین در سال جاری با بخشش اولیای دم در پای چوبه دار قبل از اجرای حکم بسته شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، فرهاد بهرامی در این خصوص اظهار کرد: هشتمین پرونده محکوم به قصاص استان قزوین در سال جاری با بخشش اولیای دم در پای چوبه دار قبل از اجرای حکم بسته شد.

وی افزود: با پیگیری‌های صورت گرفته توسط مددکاران زندان مرکزی قزوین، همکاری مراجع قضائی شهرستان آبیک و استفاده از ظرفیت معتمدین محلی، در سالروز شهادت حضرت زینب کبری (س) یک زندانی محکوم به قصاص که ۳ سال در انتظار اجرای حکم بود، با رضایت اولیای دم در پای چوبه دار و قبل از اجرای حکم، بخشیده شد.

مدیرکل زندان‌های استان قزوین ادامه داد: مددکاری اجتماعی در زندان از جایگاه بالا و ارزشمندی برخوردار بوده و می‌تواند با تخصص و تعهد خود، سازگاری اجتماعی را در زندانیان پدیدار کرده و علاوه بر تأمین بخشی از نیازها، زمینه هدایت آنها را فراهم سازد.

کد مطلب 6007757

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