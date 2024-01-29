رهایی محکوم به قصاص از چوبه دار قبل از اجرای حکم

به گزارش خبرگزاری مهر، فرهاد بهرامی در این خصوص اظهار کرد: هشتمین پرونده محکوم به قصاص استان قزوین در سال جاری با بخشش اولیای دم در پای چوبه دار قبل از اجرای حکم بسته شد.

وی افزود: با پیگیری‌های صورت گرفته توسط مددکاران زندان مرکزی قزوین، همکاری مراجع قضائی شهرستان آبیک و استفاده از ظرفیت معتمدین محلی، در سالروز شهادت حضرت زینب کبری (س) یک زندانی محکوم به قصاص که ۳ سال در انتظار اجرای حکم بود، با رضایت اولیای دم در پای چوبه دار و قبل از اجرای حکم، بخشیده شد.

مدیرکل زندان‌های استان قزوین ادامه داد: مددکاری اجتماعی در زندان از جایگاه بالا و ارزشمندی برخوردار بوده و می‌تواند با تخصص و تعهد خود، سازگاری اجتماعی را در زندانیان پدیدار کرده و علاوه بر تأمین بخشی از نیازها، زمینه هدایت آنها را فراهم سازد.