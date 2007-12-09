سرانه خوابگاه های دانشجویی ارومیه یک متر از میانگین کشوری بیشتر است

قربان عباسی در گفتگو با خبرنگار مهر در ارومیه افزود: هم اکنون سرانه فضای خوابگاه های دانشجویی در دانشگاه ارومیه هفت متر مربع است که این میزان در مقایسه با سرانه کشوری، یک متر بیشتر است.

وی ادامه داد: استاندارد سرانه فضای خوابگاهی در دنیا هشت متر شامل چهار متر فضای اتاق و چهار متر فضای عمومی است که متاسفانه در کشور و به تبع آن در استان آذربایجان غربی، این میزان کاهش چشمگیری دارد.

عباسی یادآور شد: در حال حاضر سه هزار و 700 نفر از دانشجویان غیر بومی این دانشگاه در 20 واحد ملکی و استیجاری خوابگاه های دانشگاه ارومیه اقامت دارند و دو هزار و 500 نفر دیگر از دانشجویان غیر بومی در دانشگاه ارومیه در 26 واحد خوابگاهی خودگردان مستقر هستند.

وی فرسوده بودن و عمر زیاد خوابگاه ها و تراکم بالای دانشجویان در این مراکز را از عمده مشکلات پیش روی این دانشجویان ذکر کرد.

عباسی در ادامه از ساخت یک واحد خوابگاهی 300 نفره در ارومیه خبر داد و افزود: متاسفانه به دلیل کمبود اعتبارات، این طرح هنوز عملی نشده است.