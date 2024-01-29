جشن خودکفایی دو هزار و ۱۳۶ مددجوی کمیته امداد خراسان جنوبی

به گزارش خبرنگار مهر، محمد عرب صبح دوشنبه در نشست خبری به مناسبت دهه فجر اظهار کرد: همه هدف گذاری خدمات و برنامه های مجموعه کمیته امداد بر محوریت توانمند سازی مددجویان با حفظ کرامت آنان است.

مدیرکل کمیته امداد خراسان جنوبی بیان کرد: در این راستا در ۱۱ بهمن ماه به مناسبت دهه فجر انقلاب اسلامی جشن خودکفایی و توانمند سازی دو هزار و ۱۳۶ نفر از مددجویان تحت پوشش کمیته امداد با حضور مسئولین کشوری در خراسان جنوبی برگزار می شود.

عرب ادامه داد: از ابتدای سال سه هزار و ۲۰۱ فرصت شغلی برای مددجویان کمیته امداد خراسان جنوبی با تسهیلات ۳۵۳ میلیارد و ۳۱۱ میلیون ریال ایجاد شده است که در دهه فجر سال جاری از ۵۰ فرصت شغلی به نمایندگی از این سه هزار و ۲۰۱ فرصت بهره برداری می شود.

وی با اشاره به اجرای ۱۳۰ نیروگاه خورشیدی و واگذاری هشت دستگاه تراکتور در راستای اشتغال زایی، افزود: امیدواریم تمامی این برنامه ها به خودکفایی مددجویان ما منجر شود.

مدیرکل کمیته امداد خراسان جنوبی با تأکید بر اینکه تهیه مسکن مددجویان همواره یکی از دغدغه های ما بوده است، گفت: هدف گذاری ما در ابتدای سال در این حوزه ساخت ۵۸۱ واحد بوده است که تاکنون ۱۸۹ واحد تکمیل و ۳۹۲ واحد دیگر در دست ساخت است که امیدواریم تا پایان سال به پایان برسد.

عرب با بیان اینکه از ابتدای سال ۲۳۹ حمام و سرویس بهداشتی ساخته ایم، یادآور شد :۲۱۱ مورد تعمیر مسکن خانه های مددجویان کمیته امداد خراسان جنوبی از ابتدای سال انجام شده است.

وی با اشاره به برنامه های کمیته امداد خراسان جنوبی در راستای تحکیم بنیان خانواده و ازدواج آسان گفت: از ابتدای سال ۵۷۵ سری جهیزیه به نوعروسان تحت پوشش به مبلغ ۱۸ میلیارد تومان هدیه شده است و در دهه فجر نیز ۱۲۶ سری جهیزیه دیگر اهدا می شود.

مدیرکل کمیته امداد خراسان جنوبی ادامه داد: این جهیزیه ها شامل ۵ قلم کالای اساسی تولید داخل کشور است.