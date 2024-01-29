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۹ بهمن ۱۴۰۲، ۱۱:۲۳

گزارش خبرنگار مهر از قطر؛

شوک به تیم ملی ایران با انتشار خبر مصدومیت سردار آزمون

شوک به تیم ملی ایران با انتشار خبر مصدومیت سردار آزمون

روزنامه العرب خبر از مصدومیت مهاجم تیم ملی ایران در آستانه بازی با سوریه داد.

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به قطر، تمرینات تیم ملی فوتبال ایران در حالی برای دیدار با سوریه جریان دارد که شایعاتی پیرامون مصدومیت سردار آزمون در جریان بازی روز گذشته منتشر شد.

روزنامه العرب در ویژه نامه امروز خود به انتشار این شایعه پرداخت و حضور مهاجم تیم ملی ایران را برای دیدار یک هشتم نهایی جام ملت‌های ۲۰۲۳ آسیا در هاله‌ای از ابهام دانست.

شوک به تیم ملی ایران با انتشار خبر مصدومیت سردار آزمون

این در حالی است که طبق پیگیری‌ها مهاجم ایران که در بازی قبلی مقابل امارات ۲ پاس گل برای مهدی طارمی ارسال کرده و در دیدار با فلسطین هم گل چهارم کشورمان را به ثمر رساند مشکلی برای حضور در بازی با سوریه ندارد و امروز هم بدون مشکل در تمرینات شرکت می‌کند.

دیدار تیم‌های ملی ایران و سوریه ساعت ۱۹:۳۰ روز چهارشنبه یازدهم بهمن ماه در یک هشتم نهایی جام ملت‌های آسیا برگزار می‌شود.

کد مطلب 6007789
مهدی مرتضویان

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    نظرات

    • زاهدی IR ۱۱:۵۰ - ۱۴۰۲/۱۱/۰۹
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      پاسخ
      اصلا جای نگرانی نیست . ایران با تیم دوم خود هم حریف سوریه میشود . اتفاقا بازیکنان رزرو منتظر هستند تا خودشان ثابت کنند . کشور ما سرشار از استعداد فوتبالی هست .

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