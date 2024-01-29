شوک به تیم ملی ایران با انتشار خبر مصدومیت سردار آزمون

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به قطر، تمرینات تیم ملی فوتبال ایران در حالی برای دیدار با سوریه جریان دارد که شایعاتی پیرامون مصدومیت سردار آزمون در جریان بازی روز گذشته منتشر شد.

روزنامه العرب در ویژه نامه امروز خود به انتشار این شایعه پرداخت و حضور مهاجم تیم ملی ایران را برای دیدار یک هشتم نهایی جام ملت‌های ۲۰۲۳ آسیا در هاله‌ای از ابهام دانست.

این در حالی است که طبق پیگیری‌ها مهاجم ایران که در بازی قبلی مقابل امارات ۲ پاس گل برای مهدی طارمی ارسال کرده و در دیدار با فلسطین هم گل چهارم کشورمان را به ثمر رساند مشکلی برای حضور در بازی با سوریه ندارد و امروز هم بدون مشکل در تمرینات شرکت می‌کند.

دیدار تیم‌های ملی ایران و سوریه ساعت ۱۹:۳۰ روز چهارشنبه یازدهم بهمن ماه در یک هشتم نهایی جام ملت‌های آسیا برگزار می‌شود.