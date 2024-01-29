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۹ بهمن ۱۴۰۲، ۱۱:۳۸

مدیرکل آموزش و پرورش استان سمنان:

برنامه‌های تبیینی در مدارس استان سمنان برگزار می‌شود

برنامه‌های تبیینی در مدارس استان سمنان برگزار می‌شود

شاهرود- مدیرکل آموزش و پرورش استان سمنان گفت: در آستانه دهه مبارک فجر و همچنین انتخابات مجلس و خبرگان، برنامه‌های تبیینی در مدارس استان برگزار می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، جمال وزیری صبح دوشنبه در دیدار با امام جمعه بسطام به میزبانی دفتر وی ضمن اشاره به برنامه‌های دهه فجر و همچنین انتخابات بیان کرد: در آستانه دهه مبارک فجر و همچنین انتخابات مجلس و خبرگان، برنامه‌های تبیینی در مدارس استان سمنان برگزار می‌شود

وی با اشاره به برگزاری دیدار تبیینی روز گذشته با حضور رأی اولی‌ها و با سخنرانی استاندار سمنان در سالن شهید مطهری سمنان، تاکید کرد: این دست برنامه‌ها تا انتخابات در استان سمنان برگزار می‌شود.

مدیرکل آموزش و پرورش استان سمنان همچنین به تأثیرگذاری برنامه‌های تبیینی در مجموعه مدارس استان اشاره کرد و بیان کرد: آموزش و پرورش، دستگاهی فراسازمانی و حاکمیتی است که با وجود تمام مشکلات با حمایت ائمه جماعات، بخشداران، فرمانداران و…، فعالیت‌هایش را اجرایی می‌کند.

وزیری بیان کرد: امروز نقطه برنامه‌ریزی دشمن، مدرسه است و ضرورت دارد تمام دستگاه‌ها پای کار تعلیم و تربیت قرار گیرند و تلاش ما این است تا هم‌صدایی و هم‌نوایی را در مجموعه آموزش و پرورش و ارتباطش با تمامی سازمان‌ها برقرار کنیم و هرکس به سهم خودش در این زمینه به ایفای نقش بپردازد.

وی رضایت‌مندی مردم از نظام، حفظ سلامت و امنیت دانش‌آموزان را خط قرمز آموزش و پرورش دانست و گفت: الگودهی معنوی و تربیتی به دانش‌آموزان استان یک ضرورت است و باید طوری رفتار و عمل کنیم که موجب شکفتگی از درون و سرشار از بیرون باشیم.

کد مطلب 6007798

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