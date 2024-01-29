به گزارش خبرنگار مهر، جمال وزیری صبح دوشنبه در دیدار با امام جمعه بسطام به میزبانی دفتر وی ضمن اشاره به برنامههای دهه فجر و همچنین انتخابات بیان کرد: در آستانه دهه مبارک فجر و همچنین انتخابات مجلس و خبرگان، برنامههای تبیینی در مدارس استان سمنان برگزار میشود
وی با اشاره به برگزاری دیدار تبیینی روز گذشته با حضور رأی اولیها و با سخنرانی استاندار سمنان در سالن شهید مطهری سمنان، تاکید کرد: این دست برنامهها تا انتخابات در استان سمنان برگزار میشود.
مدیرکل آموزش و پرورش استان سمنان همچنین به تأثیرگذاری برنامههای تبیینی در مجموعه مدارس استان اشاره کرد و بیان کرد: آموزش و پرورش، دستگاهی فراسازمانی و حاکمیتی است که با وجود تمام مشکلات با حمایت ائمه جماعات، بخشداران، فرمانداران و…، فعالیتهایش را اجرایی میکند.
وزیری بیان کرد: امروز نقطه برنامهریزی دشمن، مدرسه است و ضرورت دارد تمام دستگاهها پای کار تعلیم و تربیت قرار گیرند و تلاش ما این است تا همصدایی و همنوایی را در مجموعه آموزش و پرورش و ارتباطش با تمامی سازمانها برقرار کنیم و هرکس به سهم خودش در این زمینه به ایفای نقش بپردازد.
وی رضایتمندی مردم از نظام، حفظ سلامت و امنیت دانشآموزان را خط قرمز آموزش و پرورش دانست و گفت: الگودهی معنوی و تربیتی به دانشآموزان استان یک ضرورت است و باید طوری رفتار و عمل کنیم که موجب شکفتگی از درون و سرشار از بیرون باشیم.
نظر شما