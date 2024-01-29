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۹ بهمن ۱۴۰۲، ۱۱:۳۵

رییس کمیته زنان و خانواده گلستان:

طرح مشاوره خانواده در ۵ محله کمتر برخوردار گلستان اجرا می شود

طرح مشاوره خانواده در ۵ محله کمتر برخوردار گلستان اجرا می شود

گرگان- رییس کمیته زنان و خانواده گلستان گفت: طرح مشاوره خانواده در ۵ محله کمتر برخوردار در دهه فجر امسال برگزار می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، سیده زهرا حسینی جبلی، ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: تلاش ما معرفی انقلاب به نسل جدید در دهه فجر است.

وی افزود: در ایام دهه فجر امسال بیش از ۲ هزار برنامه با محوریت زنان و خانواده در دستگاه‌های اجرایی انجام می‌شود.

رئیس کمیته زنان و خانواده گلستان گفت: این برنامه‌ها شامل نشست‌های تبیینی، کارگاه‌های آموزشی، نمایشگاه، بسته‌های فرهنگی، پژوهشی، دیدارها و نشست با فرهیختگان بانوان است.

وی یادآور شد: طرح مشاوره خانواده در ۵ محله کمتر برخوردار در دهه فجر امسال برگزار می‌شود.

کد مطلب 6007803

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