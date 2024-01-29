طرح مشاوره خانواده در ۵ محله کمتر برخوردار گلستان اجرا می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سیده زهرا حسینی جبلی، ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: تلاش ما معرفی انقلاب به نسل جدید در دهه فجر است.
وی افزود: در ایام دهه فجر امسال بیش از ۲ هزار برنامه با محوریت زنان و خانواده در دستگاههای اجرایی انجام میشود.
رئیس کمیته زنان و خانواده گلستان گفت: این برنامهها شامل نشستهای تبیینی، کارگاههای آموزشی، نمایشگاه، بستههای فرهنگی، پژوهشی، دیدارها و نشست با فرهیختگان بانوان است.
وی یادآور شد: طرح مشاوره خانواده در ۵ محله کمتر برخوردار در دهه فجر امسال برگزار میشود.
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