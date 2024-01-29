به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید علی رضوی نسب صبح دوشنبه در دیدار با مدیرکل آموزش و پرورش استان سمنان به میزبانی دفتر خود ضمن بیان اینکه آموزش و پرورش بزرگ‌ترین، وسیع‌ترین و مهم‌ترین نهاد حاکمیتی است، تاکید کرد: فعالیت‌های آموزش و پرورش در راستای تعلیم و تربیت، تزکیه و تعلیم است.

وی افزود: اساس آموزش و پرورش این باشد که انسان متعهد و متخصص، تربیت و تحویل جامعه دهد و اگر هدف از تحصیل، یادگیری برای رشد و تکامل انسانی باشد بی‌شک فردی کارآمد و مفید خواهد بود.

امام‌جمعه بسطام تأکید کرد: آموزش و پرورش کارخانه انسان‌سازی است و امروزه هرچه داریم از معلمان خود داریم که در تربیت، تعلیم، منش و پوشش ما سهم به‌سزایی داشتند و همه باید کمک و همراهی کنیم تا این مجموعه به بهترین صورت، فعالیت‌هایش را به سرانجام خود که شادابی و پویایی علمی و دینی کشور است، برساند.

رضوی نسب به انتخابات مجلس شورای اسلامی و همچنین خبرگان رهبری اشاره کرد و گفت: استفاده از ظرفیت جوانان و دانش آموزان برای تبیین اهمیت مشارکت قوی در انتخابات مورد تاکید مسئولان آموزش و پرورش استان سمنان باشد.