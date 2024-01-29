به گزارش خبرگزاری مهر، جواد بیرام‌زاده در نشست روشنگری و بصیرتی اصحاب رسانه در مراغه، افزود: آثار ارسالی از کیفیت بالایی برخوردار بودند که نشان دهنده ارتقای فنی و حرفه‌ای اهالی رسانه استان در رشته‌ها و عرصه‌های مختلف خبری است.

وی اظهار کرد: آئین اختتامیه و معرفی آثار برتر این جشنواره روز چهارشنبه برابر با یازده بهمن ماه برگزار می‌شود که در هر قالب جشنواره، سه نفر به عنوان برگزیده معرفی می‌شوند.

بیرام‌زاده یکی از دلایل بالا بودن کیفیت آثار ارسالی در جشنواره امسال را برگزاری اردوهای راویان پیشرفت در استان بیان کرد.

وی همچنین کنگره ۱۰ هزار شهید آذربایجان شرقی و برنامه‌های روایتگری مرتبط با آن را در تولید آثار فاخر مؤثر خواند و اضافه کرد: دیدارهای متعدد با خانواده‌های شهدا نیز موجب شد تا هفتمین جشنواره ابوذر از لحاظ کمی و کیفی ارتقا یابد.

بیرام‌زاده با اشاره به اینکه جشنواره یاد شده در ۱۰ محور برگزار می‌شود، یادآور شد: شعار سال «مهار تورم، رشد تولید»، جهاد تبیین، سبک زندگی ایرانی اسلامی «خانواده، جامعه، فرزندآوری»، مقابله با آسیب‌های اجتماعی و دستاوردهای انقلاب اسلامی از جمله محورهای هفتمین جشنواره رسانه‌ای ابوذر در آذربایجان‌شرقی است.

به گفته وی از دیگر محورهای هفتمین جشنواره رسانه‌ای ابوذر در آذربایجان‌شرقی می‌توان به بسیج و حوزه‌های اقدام «گروه‌های جهادی و روایت پیشرفت»، امید و نشاط آفرینی، مدیریت شهری «حقوق شهروندی، پسماند و محیط زیست شهری، عمران شهری، معماری ایرانی اسلامی، سرمایه‌گذاری و توسعه پایدار شهری، محیط زیست و ورزش اشاره کرد.

وی ادامه داد: حجاب و عفاف و کنگره ملی ۱۰ هزار شهید آذربایجان‌شرقی بخش ویژه این دوره از جشنواره است.

بیرام‌زاده اضافه کرد: هفتمین دوره جشنواره ابوذر آذربایجان‌شرقی در قالب‌های تیتر، یادداشت و سرمقاله، مصاحبه، گزارش (خبری-غیر خبری)، عکس (تک عکس-مجموعه عکس)، کلیپ و گزارش ویدئویی، کاریکاتور، طرح و گرافیک، صفحه‌آرایی مطبوعاتی، اینفوگرافی، موشن‌گرافی و پادکست برگزار می‌شود.