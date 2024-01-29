حداکثر دمای امروز گرگان به ۱۲ درجه می رسد

مهدیه اصحابی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس نقشه‌های پیش یابی، سامانه بارشی تا اواخر وقت امشب به صورت بارش‌های خفیف پراکنده و ریزش پراکنده برف در نواحی کوهستانی و سردسیر تداوم خواهد داشت.

وی با اشاره به اینکه از امشب به تدریج شاهد خروج امواج سامانه از منطقه خواهیم بود، افزود: از فردا تا پایان هفته، به واسطه عبور امواج ناپایدار کم دامنه، گاهی بارش پراکنده باران و در نواحی کوهستانی ریزش پراکنده برف و همچنین پدیده مه غلیظ پیش بینی می‌شود.

فرماندار گرگان گفت: در پی این جریانات برودت هوا با یخبندان (به ویژه در اوقات شب) نیز در کل استان مورد انتظار است.

وی یادآور شد: دمای حداقل صبح امروز گرگان ۷ درجه ثبت شده و پیش بینی می‌شود حداکثر دمای امروز این شهرستان به ۱۲ درجه برسد.