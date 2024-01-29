یکصد و شصت و سومین نشست شورای اسلامی شهر کرمانشاه کنسل شد

به گزارش خبرنگار مهر، پیش از ظهر دوشنبه در حالی که قرار بود یکصد و شصت و سومین جلسه شورای شهر با حضور شهردار کرمانشاه تشکیل شود، این جلسه به درخواست هیأت رئیسه شورای اسلامی شهر کنسل شد.

پیش از این بی نظمی در برگزاری جلسات شورای اسلامی شهر و عدم تشکیل جلسات متوالی زیادی پرونده این شورا را به هیأت تخلفات استانی و سپس هیأت اختلاف کشور کشانده بود و با وجود مشکلات بسیار در شهر کرمانشاه و لزوم اهتمام و پیگیری جدی برای رفع آن تشکیل جلسات شورای شهر از ضروریات امروز کرمانشاه به حساب می‌آید.

با این حال یکصد و شصت و سومین جلسه شورای شهر با وجود اینکه دستور جلسه خود را از شب قبل دریافت کرده و اعضای شورا نسبت به مشکلات موجود در شهر آگاهی دارند کنسل شد.

به منظور اطلاع از علت لغو این جلسه احسان حیدریان عضو هیأت رئیسه و سخنگوی شورای اسلامی شهر کرمانشاه در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: بنابر دعوت نامه‌ای که برای اعضای شورای شهر ارسال شد قرار بود که امروز ساعت ۱۰ صبح جلسه علنی شورا تشکیل شود، که با اطلاع رسانی در خصوص تأخیر این جلسه، جلسه مذکور به ساعت ۱۲ موکول شد.

وی افزود: با وجود اینکه قرار بود این جلسه با تأخیر تشکیل شود ساعاتی پیش نهایتاً کنسل شد و دبیرخانه شورا به طور رسمی با دستور رئیس شورا جلسه را کنسل اعلام کرد.

عضو هیأت رئیسه و سخنگوی شورای اسلامی شهر کرمانشاه خاطر نشان کرد: با وجود اینکه دستور جلسه این نشست با هدف رفع مشکلات شهر از شب قبل برای اعضا ارسال شده بود، اما علت لغو جلسه به اعضای شورای شهر اطلاع رسانی نشده است.

حیدریان در پایان به دستور جلسه یکصد و شصت و سومین نشست شورای شهر اشاره کرد و گفت: قرار بود در این جلسه نامه‌های وارده، لایحه‌های موجود در شورا و به دلیل قرار داشتن در پایان سال مباحث مربوط به اصلاح بودجه و عوارض محلی بررسی و رسیدگی شود.