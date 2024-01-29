ایرج امینی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: بهره‌وری نیروی کار رایج‌ترین بهره‌وری تک‌عاملی و نسبت ستانده اقتصاد یا ارزش افزوده به نهاده کار است و در این بین نهاده کار با روش‌های مختلف از جمله تعداد شغل، جمعیت شاغل و میزان ساعت کار واقعی کارکنان سنجیده می‌شود.

وی با بیان اینکه بهره‌وری شاغلان کشور در سال ۱۳۹۰ شاخص ۳۳۵ واحد و در سال ۱۳۹۹ عدد ۳۱۷ را نشان می‌دهد، عنوان کرد: این شاخص برای استان زنجان در سال ۱۳۹۰ عدد ۱۷۰ بوده و در سال ۱۳۹۹ به ۲۴۹ واحد رسیده و نشان می‌دهد بهره‌وری شاغلان زنجان در مقایسه با کشور پایین است اما این فاصله در حال کم شدن است.

معاون آمار و اطلاعات سازمان مدیرت و برنامه‌ریزی استان زنجان بهره‌وری شاغلان بخش کشاورزی به قیمت ثابت کشور در سال ۱۳۹۹ را ۱۳۱ واحد برشمرد و گفت: این شاخص برای استان زنجان در سال ۹۰ روی عدد ۷۴ واحد بود در سال ۹۴ به شاخص ۱۱۴ واحد رسید و در سال ۹۹ با کاهش روبه‌رو شد و روی عدد ۸۹ واحد قرار گرفت.

وی با اشاره به اینکه در بخش کشاورزی استان زنجان فاصله زیادی با شاخص بهره‌وری کشور دارد، تصریح کرد: از سال ۹۰ تا ۹۹ شاهد نوسان زیادی در شاخص بهره‌وری بخش کشاورزی بودیم که شاید ناشی از اتکا این بخش به نزولات آسمانی باشد.

امینی با بیان اینکه شاخص بهره‌وری شاغلان بخش صنعت و معدن، آب، برق، گاز و ساختمان به قیمت ثابت کشور در سال ۹۹، ۳۵۸ واحد ثبت شده است، ادامه داد: این شاخص برای استان زنجان ۲۸۸ واحد است و در این بخش نیز استان زنجان بهره‌وری پایین‌ترین نسبت به کشور دارد.

وی بهره‌وری شاغلان بخش خدمات به قیمت ثابت کشور در سال ۹۹ را ۳۵۵ واحد دانست و افزود: در سال ۹۰ شاخص بهره‌وری بخش خدمات در زنجان ۲۴۹ واحد بود که در سال ۹۹ به ۳۶۴ واحد افزایش یافته است.