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۹ بهمن ۱۴۰۲، ۱۲:۲۱

پیکر جانباز ۷۰ درصد در رشت تشییع و خاکسپاری شد

پیکر جانباز ۷۰ درصد در رشت تشییع و خاکسپاری شد

رشت- پیکر جانباز ۷۰ درصد «فرامرز پورابراهیم دافچاهی» در رشت تشییع و در گلزار شهدای این شهرستان به خاک سپرده شد.

به گزارش خبرنگار مهر، جانباز ۷۰ درصد نیروی زمینی ارتش «فرامرز پورابراهیم دافچاهی» از رزمندگان هشت سال دفاع مقدس استان گیلان در سال ۱۳۶۶ در منطقه عملیاتی جنوب بر اثر ترکش و موج گرفتگی از ناحیه سر و چشم و کتف راست و قفسه سینه مجروح شده بود.

پیکر جانباز ۷۰ درصد در رشت تشییع و خاکسپاری شد

این جانباز طی این مدت با زخم‌های ناشی از جنگ نابرابر تحمیلی زندگی کرد و در نهایت بر اثر عارضه‌های ناشی از مجروحیت به همرزمان شهیدش پیوست.

پیکر مطهر این جانباز پیش از ظهر امروز دوشنبه در میان مسؤولان و جمعیتی انبوه در رشت تشییع و در گلزار شهدای این شهرستان به خاک سپرده شد.

کد مطلب 6007864

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