به گزارش خبرنگار مهر، رمضان غلامی اواتی پیش ازظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران شهرستان سوادکوه به مناسبت دهه فجر، از رتبه دوم شهرستان در زمینه تعداد پروژه‌های عمرانی و رتبه سوم شهرستان در زمینه ارزش ریالی این پروژه‌ها در سامانه منتاک استان مازندران در این ایام خبر داد و تعداد پروژه‌های عمرانی را ۱۰۰ مورد با ارزش ریالی ۶۰۳ میلیارد و ۱۹۶ میلیون تومان برشمرد.

فرماندار سوادکوه با بیان اینکه از این صد پروژه تعداد ۹۱ پروژه افتتاحیه و ۹ پروژه کلنگ زنی است، در رابطه با ریز این پروژه‌ها به ۷ پروژه بهزیستی، یک پروژه شهرسازی، ۱۸ پروژه در حوزه راه داری، یک پروژه مقاوم سازی مدرسه در حوزه تجهیز و نوسازی مدارس، یک پروژه گلزار شهدا حوزه بنیاد شهید، چهار پروژه جهاد کشاورزی، یک پروژه صمت، دو پروژه بنیاد مسکن، دو پروژه در حوزه آبفا، هفت پروژه برق، یک پروژه گاز، سه پروژه شهرداری، ۱۰ پروژه مسکن محرومان حوزه کمیته امداد، یازده پروژه در بخشداری زیراب، ۲۶ پروژه در بخشداری مرکزی اشاره کرد.

وی انتخابات را پایه تحول و راه حل مشکلات دانست و با بیان اینکه با مشارکت ضعیف، مجلس ضعیف خواهیم داشت بر ضرورت مشارکت قوی و پرشور، رقابت واقعی جناح‌ها، سلامت حقیقی و امنیت کامل تاکید کرد و گفت: در حال حاضر نمایندگان فرماندار و عوامل اجرایی انتخابات شهرستان مشخص شده است و جلسات مستمرا برگزار می‌شود.

در ادامه این نشست، سرهنگ جواد پیوند با اشاره به برگزاری یک هزار و ۵۰۰ برنامه در شهرستان در قالب فرهنگی، اجتماعی و عمرانی، از جمله برنامه‌های شاخص فرهنگی را فضاسازی شهری، برگزاری مسابقات فضای مجازی، اجرای کاروان شادی و سرود پاتوقی، جلسات جهاد تبیین، توزیع سبد کالا، برگزاری اردوی راهیان پیشرفت، رویداد عصر جدید قرآنی، جشن دختران و پسران انقلاب اسلامی، مراسم جشن مبعث، یادواره شهدای رزم جنگل، عطر افشانی گلزار شهدا، دیدار با خانواده شهدا، نورافشانی جشن پیروزی انقلاب و حماسه حضور در راهپیمایی ۲۲ بهمن عنوان کرد.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج شهرستان سوادکوه از جمله اهداف و سیاست‌های این برنامه‌ها را تاکید بر ایران قوی، نهادینه سازی گفتمان انقلاب، تشویق مردم در مشارکت آگاهانه و حداکثری در انتخابات، تاکید بر منویات رهبری، تبیین ارزش‌های انقلاب، بازخوانی جنایات پهلوی، ترویج هویت ملی با تاکید بر حفظ وحدت ملی در مراسم‌های دهه فجر، بازآفرینی هنرمندانه عملکرد انقلاب اسلامی، روشنگری در برابر سناریو دشمن و … برشمرد.

وی با بیان اینکه آرزوی همه انبیا الهی برپایی حکومت اسلامی بوده است، خاطرنشان کرد: جز حکومت کوتاه امام علی، تنها حکومت اسلامی در عصر ما و در کشور ما با انقلاب اسلامی، بعد از هزار و اندی سال و با وعده الهی شکل گرفت.