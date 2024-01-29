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۹ بهمن ۱۴۰۲، ۱۳:۲۰

استاندار گیلان:

آینده بهتر کشور با انتخاب آگاهانه رقم می خورد

آینده بهتر کشور با انتخاب آگاهانه رقم می خورد

رودبار- استاندار گیلان با تاکید بر لزوم مشارکت حداکثری مردم در انتخابات گفت: آینده بهتر کشور با انتخاب آگاهانه رقم می‌خورد.

به گزارش خبرنگار مهر، اسدالله عباسی ظهر دوشنبه در نشست هماهنگی فرمانداران شهرستان‌های گیلان در فرمانداری رودبار اظهار کرد: برگزاری انتخابات باشکوه، سالم و امن مورد توجه فرمانداران و هیأت اجرایی انتخابات گیلان قرار گیرد.

وی با بیان اینکه شرایط انتخابات در گیلان فراهم است، افزود: سلسله نشست‌های هماهنگی ویژه انتخابات گیلان در راستای برگزاری انتخاباتی عزتمندانه تشکیل می‌شود.

استاندار گیلان با بیان اینکه انتخابات امسال با توجه به منویات رهبر معظم انقلاب اسلامی و چهار اصل راهبردی ابلاغی معظم له برگزار می‌شود، گفت: تمهید مقدمات در زمینه آماده سازی شعب در مراکز رأی گیری و هم امنیت و سلامت و رقابت انتخابات صورت‌گرفته است‌.

عباسی با تاکید بر لزوم مشارکت حداکثری مردم در انتخابات بیان کرد: مشارکت حداکثری مردم در انتخابات در راستای منویات مقام معظم رهبری و همچنین اقتدار نظام اسلامی است.

وی با بیان اینکه اقتدار جمهوری اسلامی به واسطه اراده مردم با بصیرت ایران است، افزود: انقلاب اسلامی یعنی مردم سالاری دینی و این همان هدف امام راحل (ره) است، زیرا مردم با حضور در انتخابات خود سرنوشت خود را تعیین کرده و نمایندگان خود در مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری را تعیین می‌کنند.

استاندار با بیان اینکه دشمن برنامه ویژه‌ای برای کاهش مشارکت مردم در انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری دارد، گفت: بدون شک هر رأی مردم به مانند تیری بر قلب دشمنان است که نظام، معیشت، فرهنگ، اقتصاد و جامعه و کشور را بیمه می‌کند.

وی با بیان اینکه انتخاب اصلح توسط مردم می‌تواند مشکلات کشور در عرصه‌های مختلف را برطرف کند، اضافه کرد: برای آینده بهتر باید نمایندگانی شایسته انتخاب کنیم تا بتوانند در مجلس در تنظیم تدوین و تصویب قوانین درست تصمیم بگیرند.

استاندار گیلان با بیان اینکه مسؤولیت امانتی بر گردن مسؤولان است، گفت: با اراده مردم است که جمهوری اسلامی محفوظ و مقتدر است و این مسئولیت‌ها امانتی است برای خدمت به این مردم شهیدپرور که بر دوش ما قرار گرفته است.

کد مطلب 6007901

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