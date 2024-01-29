کشف بیش از ۷۰هزارلیتر انواع سوخت قاچاق درعملیات ماموران پلیس راه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری پلیس، سرهنگ علی رضایی افزود: مأموران پلیس راه مستقر در سطح راهها و پاسگاههای پلیس راه استان علاوه بر انجام وظایف ذاتی خود، در راستای مقابله با مخلان امنیت اقتصادی نیز تلاش دارند و در این راستا از ابتدای سال جاری تاکنون بیش از ۷۰ هزار لیتر انواع سوخت قاچاق را کشف کرده اند.
وی با اشاره به اینکه اکثر سوختهای کشف شده مربوط به خودروهای سواری بوده اند، افزود: حمل سوخت در خودروهای سواری به مثابه حمل بمب متحرک است که با کوچکترین ضربه امکان انفجار آن وجود دارد از این رو جلوگیری از تردد خودروهای سوخت کش با جدیت توسط تیمهای پلیس راه انجام میشود تا خود این افراد متخلف و همچنین سایر رانندگان عبوری از حوادث احتمالی به دور باشند.
رئیس پلیس راه شمال استان با اشاره به این که حفظ جان هموطنان و جلوگیری از حوادث و سوانح اولویت اصلی مأموریتهای پلیس راه میباشد گفت: رانندگان خودروهایی که اقدام به بارگیری و حمل مواد سوختی غیرمجاز میکنند به مراجع قضائی معرفی و خودروی آنان توقیف خواهد شد.
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