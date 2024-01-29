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۹ بهمن ۱۴۰۲، ۱۲:۴۵

مدیرعامل آب و فاضلاب زنجان خبرداد؛

واگذاری ۱۸۶۵ انشعاب آب در شهرستان خدابنده

واگذاری ۱۸۶۵ انشعاب آب در شهرستان خدابنده

زنجان- مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان زنجان گفت: امسال ۱۸۶۵ فقره انشعاب آب در شهرستان خدابنده به مشترکان این شرکت واگذار شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی محمد نادرخانی اظهار کرد: واگذاری انشعاب آب در شهرستان خدابنده امسال نسبت به سال گذشته ۵۰۲ فقره افزایش داشته است که این عدد نشان از رشد ۳۶ درصدی انشعابات در این شهرستان دارد.

وی افزود: امسال ۶۱۴ فقره انشعاب غیرمجاز نیز در شهرستان خدابنده کشف و شناسایی شد که نسبت به سال گذشته ۲۰۷ فقره افزایش داشته است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان زنجان هدف از اجرای عملیات شناسایی انشعابات غیرمجاز را توزیع عادلانه آب و ارائه خدمات مطلوب آبرسانی برای مشترکین قانونی شرکت آبفا عنوان کرد.

نادرخانی افزود: از مجموع انشعابات غیرمجاز شناسایی شده در سال جاری در شهرستان خدابنده ۴۰۱ فقره انشعاب تبدیل به مجاز شده است که نقش بسزایی در کمک به جلوگیری از هدر رفت آب و افزایش آب بدون درآمد خواهد داشت.

وی بیان کرد: تعداد ۲۸۷ فقره انشعاب نیز از طریق ساماندهی به تعداد انشعابات آب شهرستان خدابنده افزوده شده است.

گفتنی است شهرستان خدابنده با ۱۷۸ هزار نفر جمعیت بیش از ۵۵ هزار مشترک آب دارد که تحت پوشش خدمات شرکت آب و فاضلاب قرار دارند.

کد مطلب 6007911

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