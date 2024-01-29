۷۵۰۰ قطعه مرغ زنده در کرمان کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری پلیس، سرهنگ امین یادگارنژاد افزود: مأموران مبارزه با قاچاق کالا و ارز مستقر در ایستگاه بازرسی مرصاد هنگام کنترل خودروهای عبوری محور"کرمان–بم" ۳ دستگاه کامیون را جهت بررسی بیشتر متوقف کردند.

وی ادامه داد: در بازرسی صورت گرفته از آنها در مجموع۷ هزار و۵۰۰ قطعه مرغ زنده فاقد مجوز کشف و تحویل نماینده دامپزشکی استان شد.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان کرمان گفت: در این خصوص ۳ متهم دستگیر و جهت سیر مراحل قانونی به تعزیرات حکومتی استان معرفی شدند

یادگارنژاد تصریح کرد: از شهروندان می‌خواهیم اخبار و اطلاعات خود در خصوص جرایم و مفاسد اقتصادی را با شماره ۰۹۶۳۰۰ در میان بگذارند.