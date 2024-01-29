  1. استانها
  2. کرمان
۹ بهمن ۱۴۰۲، ۱۴:۴۲

۷۵۰۰ قطعه مرغ زنده در کرمان کشف شد

۷۵۰۰ قطعه مرغ زنده در کرمان کشف شد

کرمان- رییس پلیس امنیت اقتصادی استان کرمان از کشف ۷ هزارو ۵۰۰ قطعه مرغ زنده فاقد مجوز حمل از ۳ دستگاه کامیون در عملیات ماموران پلیس امنیت اقتصادی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری پلیس، سرهنگ امین یادگارنژاد افزود: مأموران مبارزه با قاچاق کالا و ارز مستقر در ایستگاه بازرسی مرصاد هنگام کنترل خودروهای عبوری محور"کرمان–بم" ۳ دستگاه کامیون را جهت بررسی بیشتر متوقف کردند.

وی ادامه داد: در بازرسی صورت گرفته از آنها در مجموع۷ هزار و۵۰۰ قطعه مرغ زنده فاقد مجوز کشف و تحویل نماینده دامپزشکی استان شد.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان کرمان گفت: در این خصوص ۳ متهم دستگیر و جهت سیر مراحل قانونی به تعزیرات حکومتی استان معرفی شدند

یادگارنژاد تصریح کرد: از شهروندان می‌خواهیم اخبار و اطلاعات خود در خصوص جرایم و مفاسد اقتصادی را با شماره ۰۹۶۳۰۰ در میان بگذارند.

کد مطلب 6007920

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • IR ۲۰:۰۵ - ۱۴۰۲/۱۱/۰۹
      5 0
      پاسخ
      حالا اگر تاثیری روی قیمت مرغ بذاره خوبه،،، اگر قرار باشه مرغ همون 99 باشه چه سودی به حال ملت داره

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها