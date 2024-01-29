۴۱۷ مددجوی کمیته امداد شهرستان اردبیل فرصت اشتغال پیدا کردند

رحیم شهبازی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: اشتغال یکی از دغدغه‌های مسئولان نظام اسلامی است که همواره تاکید بر ایجاد فرصت اشتغال برای بیکاران به ویژه فارغ‌التحصیلان دانشگاهی است.

وی تصریح کرد: در این راستا بیش از ۷۰۰ مددجو و خانواده نیازمند زیر دهک پنج به بانک‌های عامل معرفی شده‌اند.

رییس کمیته امداد منطقه یک اردبیل گفت: از این تعداد ۴۱۷ نفر موفق به دریافت تسهیلات و فرصت ایجاد اشتغال شدند تا بتوانند با خودکفایی، از چرخه امداد خارج شوند.

شهبازی با قدردانی از همراهی بانک‌های عامل در پرداخت تسهیلات کارآفرینی برای مددجویان کمیته امداد افزود: امیدواریم تا پایان سال همچنان روند پرداخت وام به مددجویان و نیازمندان مستعد اشتغال را شاهد باشیم.

وی به فعالیت‌های حوزه فرهنگی اشاره کرد و ادامه داد: در حوزه فرهنگی پرداخت شهریه به ۱۱۲ نفر از دانشجویان را به مبلغ یک میلیارد و ۳۴۴ میلیون ریال شاهد بودیم.

شهبازی از پرداخت کمک هزینه تحصیلی به ۳۸ نفر از دانشجویان روزانه و طلاب علوم دینی خبر داد و خاطرنشان کرد: ۴۱۸ میلیون ریال پرداختی را در این حوزه انجام دادیم.

وی با اشاره به عزیمت ۸۸ دانشجو و دانش‌آموز به اردوهای آموزشی، تربیتی، زیارتی و همچنین اردوهای پیشرفت اضافه کرد: در ۱۰ ماهه امسال یک‌هزار و ۴۱۹ دانشجو و دانش‌آموز از کلاس‌های آموزشی کانون فرهنگی – تربیتی الغدیر بهره‌مند شدند.

شهبازی در بخش دیگری از سخنان خود اضافه کرد: یک‌هزار و ۳۱۶ نفر از خانواده‌های تحت حمایت در قالب آگاه‌سازی و آموزش مهارت‌های زندگی از برنامه‌های آموزشی و تربیتی کانون الغدیر استفاده کردند.

وی بیان کرد: برای ۲ هزار و ۳۲۲ دانش‌آموز تحت حمایت خدمات متنوعی ارائه شده و ۳۹۹ نفر از این دانش‌آموزان به مبلغ یک میلیارد و ۷۶۴ میلیون ریال کمک هزینه تحصیلی دریافت کرده‌اند.

رییس کمیته امداد منطقه یک اردبیل گفت: ۱۱۰ نفر از دانشجویان و دانش‌آموزان تحت حمایت منطقه یک کمیته امداد به عنوان نخبه و استعدادهای برتر شناسایی شدند و در طول سال در رشته‌های مختلف علمی، تحصیلی، فرهنگی و ورزشی مقام‌های برتر کشوری و استانی را کسب کردند.