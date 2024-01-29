محمد سبزه زاری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: بر اساس نقشه‌های هواشناسی از اواسط روز سه شنبه تا اوایل صبح چهارشنبه به علت عبور موج ضعیفی از روی خوزستان برای مناطق شمال شرق، شرق و ارتفاعات استان بارش باران گاهی رعد و برق و در بقیه نقاط استان این شرایط به صورت نقطه‌ای پیش بینی می‌شود.

مدیرکل هواشناسی خوزستان اضافه کرد: همچنین تا فردا پدیده غالب در برخی مناطق از استان مه یا مه رقیق صبحگاهی و شامگاهی به ویژه راه‌های مواصلاتی خواهد بود.

وی عنوان کرد: در این مدت روند کاهش دما در خوزستان و احتمال یخ زدگی سطح زمین برای مناطق شمال و شرق استان پیش بینی می‌شود.

مدیرکل هواشناسی خوزستان بیان کرد: از امروز تا صبح چهارشنبه افزایش غلظت آلاینده در شهرهای صنعتی استان دور از انتظار نیست.

وی اظهار کرد: در شبانه روز گذشته امیدیه با ۲۱.۷ و دهدز و ایذه با ۲ درجه سانتیگراد به ترتیب گرم‌ترین و خنک‌ترین نقاط در خوزستان گزارش شده‌اند.

سبزه زاری گفت: در شبانه روز گذشته حداکثر دمای اهواز به ۲۱.۱ و حداقل به ۶.۵ درجه سانتیگراد رسیده است.