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۹ بهمن ۱۴۰۲، ۱۳:۵۶

جانشین فرمانده انتظامی البرز:

جاعل عناوین دولتی در البرز دستگیر شد

جاعل عناوین دولتی در البرز دستگیر شد

کرج- جانشین فرمانده انتظامی البرز از دستگیری شخصی که با جعل عناوین دولتی قصد انجام امور اداری خلاف قانون را داشت با تلاش ماموران سازمان اطلاعات فراجای البرز خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محمد نادربیگی عنوان کرد: در پی اقدامات اطلاعاتی مأموران سازمان اطلاعات فراجا در البرز فعالیت شخصی با مشخصات معلوم در زمینه جعل عناوین دولتی شد محرز شد و دستگیری وی در دستور کار مأموران قرار گرفت.

وی مطرح کرد: پس از انجام هماهنگی‌های لازم با مرجع قضائی، متهم حین مراجعه به یکی از واحدهای دولتی برای سوءاستفاده از عناوین جعلی شناسایی و دستگیر و پس از انتقال متهم به مقر سازمان اطلاعات، تحقیقات تکمیلی در این زمینه آغاز شد.

جانشین فرمانده انتظامی استان البرز با اشاره به اینکه متهم تاکنون به چند فقره کلاهبرداری از این طریق اعتراف کرده است، گفت: شهروندان در صورت مواجهه با افرادی که خود را دارای مشاغل دولتی و نظامی معرفی کرده و قصد اخاذی از آنها را دارند، بلافاصله موضوع را از طریق پلیس و مراجع قضائی پیگیری کنند.

کد مطلب 6007936

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