اختصاص ۱۰۰ میلیارد ریال برای تکمیل پروژه کمربندی جنوب شهرکرد

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی حیدری صبح دوشنبه در دویست و چهلوهفتمین جلسه علنی شورای اسلامی شهرکرد، تأکید کرد: این مبلغ از محل ارزش افزوده شهرداری شهرکرد برای تکمیل، اجرای زیرسازی و جدولبندی کمربندی جنوبی ۱۵ خرداد با موافقت اعضای شورای اسلامی شهرکرد اختصاص یافته و عملیات احداث آن شروع شده است.
وی افزود: این بودجه از محل افزایش درآمدهای پیشبینی شده در بودجه مصوب سالجاری ویژه ۲ ردیف درآمدی با عناوین عوارض زیربنا (مسکونی) و عوارض تراکم تا حد مجاز (مسکونی) هر کدام به میزان ۵۰ میلیارد ریال در نظر گرفته شده است.
حیدری تصریح کرد: این مبلغ در مجموع هزینه طرح جدولبندی و اتصال کمربندی جنوبی ۱۵ خرداد به بلوار کشاورز را تأمین خواهد کرد.
وی یادآور شد: هماکنون مجری طرح حوزه عمرانی شهرداری شهرکرد است و خاکبرداری، زیرسازی و آسفالت بهصورت امانی و جدولگذاری بهطور پیمانی انجام میشود.
وی با اشاره به احداث کمربندی جنوبی یادآور شد: شهرداری شهرکرد طرح احداث کمربندی جنوبی را از ۲۵ سال گذشته اجرا و پیگیری میکند تا پروژه اتمام یابد و ما نیز این طرح را بهطور اختصاصی دنبال میکنیم تا سرعت یابد و به بهرهبرداری برسد.
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