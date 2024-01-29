تعداد دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری لرستان به ۳۶ مورد رسید

به گزارش خبرنگار مهر، عطا حسن‌پور امروز دوشنبه در گفت‌وگو با رسانه‌ها، اظهار داشت: بیستمین دفتر خدمات مسافرتی و گردشگری در خرم‌آباد راه‌اندازی شد.

وی گفت: این دفتر خدمات مسافرتی و گردشگری باهدف توسعه و رونق گردشگری استان و ایجاد اشتغال پایدار راه‌اندازی شده است.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی لرستان، اضافه کرد: با راه‌اندازی این دفتر خدمات گردشگری، ۳۶ دفتر در سطح استان فعالیت دارند.

حسن‌پور، گفت: دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری در برگزاری تورهای داخلی و خارجی، گروهی و انفرادی، اخذ روادید، رزرو جا و… فعالیت دارند که باعث سهولت دسترسی شهروندان به خدمات سفر خواهند شد.