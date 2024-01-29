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۹ بهمن ۱۴۰۲، ۱۳:۰۳

پیکر پاک سرباز شهید مدافع امنیت در بوشهر تشییع شد

پیکر پاک سرباز شهید مدافع امنیت در بوشهر تشییع شد

بوشهر- پیکر پاک سرباز شهید مدافع امنیت شهید حسین حیدری لقب در بوشهر با حضور باشکوه مسئولان و اقشار مختلف مردم تشییع شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم تشییع شهید مدافع امنیت «حسین حیدری لقب» صبح دوشنبه با حضور اقشار مختلف مردم از مصلا جمعه تا بسیج مرکزی بوشهر تشییع شد.

در این مراسم که استاندار، فرماندهان نیروهای مسلح استان، خانواده معظم شهدا، اقشار مختلف مردم و کارکنان نیروی انتظامی، بوشهر حضور داشتند با شعارهای شهیدان زنده‌اند الله اکبر به خون آغشته‌اند الله اکبر، لبیک یا حسین، شهید مدافع امنیت «حسین حیدری لقب» را بر روی دستان مردم شهیدپرور بوشهر تشییع شد.

شهید «حسین حیدری لقب» پس از تشییع تا بسیج مرکزی بوشهری برای خاکسپاری به روستای عالی حسینی تنگستان انتقال داده شد.

کد مطلب 6007950

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