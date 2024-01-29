پیکر پاک سرباز شهید مدافع امنیت در بوشهر تشییع شد

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم تشییع شهید مدافع امنیت «حسین حیدری لقب» صبح دوشنبه با حضور اقشار مختلف مردم از مصلا جمعه تا بسیج مرکزی بوشهر تشییع شد.

در این مراسم که استاندار، فرماندهان نیروهای مسلح استان، خانواده معظم شهدا، اقشار مختلف مردم و کارکنان نیروی انتظامی، بوشهر حضور داشتند با شعارهای شهیدان زنده‌اند الله اکبر به خون آغشته‌اند الله اکبر، لبیک یا حسین، شهید مدافع امنیت «حسین حیدری لقب» را بر روی دستان مردم شهیدپرور بوشهر تشییع شد.

شهید «حسین حیدری لقب» پس از تشییع تا بسیج مرکزی بوشهری برای خاکسپاری به روستای عالی حسینی تنگستان انتقال داده شد.