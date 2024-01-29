پخش مناظره های داوطلبان انتخابات مجلس از صدا و سیمای مازندران

به گزارش خبرنگار مهر، هادی ابراهیمی ظهر دوشنبه در گفت و گو با خبرنگاران گفت: نظر به تأکید رهبر معظم انقلاب اسلامی (مدظلهالعالی) مبنی بر مشارکت بالا در انتخابات و لزوم توجه به تنویر افکار عمومی، مناظرههای انتخاباتی داوطلبان نمایندگی مجلس شورای اسلامی مطابق با ضوابط ستاد انتخابات رسانی ملی، در کانالهای انتخاباتی استانی برگزار میشود.
ابراهیمی با بیان اینکه صداوسیما در قانون جدید انتخابات، مجاز شد تا زمینه را برای ایجاد فضای انتخاباتی و تبلیغاتی داوطلبان فراهم کند، افزود: با تدبیر دکتر جبلی رئیس رسانه ملی برای هر حوزه انتخاباتی در صدا و سیمای استانها یک کانال اختصاصی راه اندازی شده است.
وی ادامه داد: ۹ کانال تلویزیونی ویژه تبلیغات داوطلبان نمایندگی مجلس شورای اسلامی در صدا و سیمای استان مازندران از فردا ۱۰ بهمن با حضور استاندار و مقامات استانی آغاز به کار خواهد کرد.
مدیرکل صدا و سیمای مازندران گفت: تأسیس شبکههای تلویزیونی برای هر حوزه انتخابیه در مازندران کار سختی بود اما برای عمل به راهبردهای مورد تاکید مقام معظم رهبری در خصوص برگزاری انتخاباتی مبتنی بر مشارکت قوی و پرشور، رقابت واقعی جناحها و دیدگاههای مختلف، سلامت حقیقی و امنیت کامل، این امر با کار جهادی کارکنان صدا و سیما انجام شد.
هادی ابراهیمی با بیان اینکه ۹ شبکه تلویزیونی ویژه تبلیغات داوطلبان نمایندگی مجلس شورای اسلامی مازندران به صورت ۲۴ ساعته فعالیت دارند، افزود: هر داوطلب نمایندگی مجلس پس از نام نویسی در سامانه em1402.ir میتواند ۲۰ دقیقه ویدئو متناسب با شاخصهایی که اعلام شده است تولید کند که پخش آن در شبانه روز هم تکرار میشود.
وی ادامه داد: در این شبکههای تلویزیونی علاوه بر تبلیغات داوطلبان مجلس، برنامههای ویژه انتخاباتی به اقتضای هر حوزه انتخابیه نیز تولید شده است که روی آنتن میرود.
مدیرکل صدا و سیمای مازندران گفت: مردم مازندران برای تماشای این شبکههای انتخاباتی اگر در تنظیمات تلویزیون خود، جست و جوی مجدد بزنند کانالهایی انتخاباتی با نام هر حوزه انتخابیه را میتوانند مشاهده کنند.
ابراهیمی گفت: رسانه ملی برای نخستین بار در تاریخ برگزاری انتخابات، قرار است مناظرههای انتخاباتی داوطلبان مجلس شورای اسلامی را نیز از طریق همین شبکههای انتخاباتی در منظر نگاه مردم قرار دهد.
فرصتی برای معرفی داوطلبان
مدیرکل صدا و سیمای مازندران با بیان اینکه داوطلبانی که در سامانه em1402.ir نامنویسی کردهاند میتوانند بدون پرداخت هیچ هزینهای به صورت داوطلبانه در این مناظرهها شرکت کنند، افزود: این مناظرهها هم فرصتی به داوطلبان میدهد تا بتواند خودشان را معرفی کنند و هم به مردم کمک میکند تا با شناخت عمیقتری پای صندوقهای رأی حاضر شوند.
وی ادامه داد: رویکرد اصلی رسانه استانی در مناظرههای انتخاباتی داوطلبان نمایندگی مجلس، رویکرد ملی و محلی خواهد بود و داوطلبان بر اساس قرعهکشی در زمان تعیین شده برای مناظره حاضر میشوند و علاوه بر پاسخ به سوالات مجری، مواضع و دیدگاههای خود را نیز اعلام میکنند.
ابراهیمی با بیان اینکه پرسشهای مناظرهها منطبق با زیست بوم هر حوزه انتخابیه مطرح میشود تا برای مخاطبان جذابیت لازم را نیز داشته باشد، گفت: چالشهای مهم و اصلی حوزههای انتخابیه و راه حل داوطلبان برای مهار این چالشها از جمله مواردی است که دراین مناظره مطرح خواهد شد.
وی افزود: صدا و سیما علاوه بر راه اندازی شبکههای انتخاباتی برای هر حوزه و مناظرههای داوطلبان نمایندگی مجلس شورای اسلامی، یک صفحه اختصاصی نیز در تلوبیون به همه داوطلبان اختصاص خواهد داد تا داوطلبان از این ظرفیت بزرگ نیز برای تبلیغات خود استفاده کنند.
ابراهیمی با بیان اینکه تحقق عدالت رسانهای، راهبرد صدا و سیما در دوران تحولی است، گفت: هیچ وظیفهای برای صدا و سیما در این دوران تحولی بالاتر از حفظ جمهوری اسلامی و نهادهای برخاسته از رأی ملت در یک انتخابات آزاد با مشارکت قوی و رقابت واقعی نیست به همین دلیل سیاستورزی عقلانی و هوشمندانه حکم میکند شرایط برابر برای همه جریانها، احزاب و داوطلبان در قاب رسانه استانی فراهم شود
مدیرکل صدا و سیمای مازندران افزود: میدان باز و احساس رقابت واقعی در انتخابات تنها با فعالیت حاکمیت و نهادهای متولی انتخابات شکل نمیگیرد بلکه سهم رسانهها برای تحقق آن نیز بسیار ویژه است که این امر در انتخابات پیش رو با کار جهادی صدا و سیما محقق شده است.
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