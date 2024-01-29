سامانه جدید بارشی در راه لرستان

بهروز مرادپور در گفتوگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: بر اساس نقشهها و مدلهای هواشناسی طی امروز دوشنبه لغایت ظهر فردا جو استان نسبتاً پایدار است و پوشش ابر و گاهی افرایش سرعت باد پدیدههای غالب هستند.
وی گفت: از فردا شب لغایت صبح چهارشنبه با حاکمیت شرایط ناپایدار برای نقاطی از استان و مناطق شمال و نیمه شرقی بارش پراکنده گاهی رگباری و رگبار برف، وزش باد نسبتاً شدید تا شدید و مه آلودگی هوا پیشبینی میشود که در نقاطی بهویژه محورهای مواصلاتی کوهستانی با اختلال در تردد، لغزندگی سطح جادهها، کولاک برف و … همراه خواهد بود.
مدیرکل هواشناسی لرستان، افزود: مجدد از ظهر پنجشنبه لغایت بعدازظهر شنبه شاهد فعالیت سامانه بارشی سردی خواهیم بود که در سطح استان منجر به وقوع بارش باران و برف، رعدوبرق و وزش باد شدید و… خواهد شد.
مرادپور، بیان داشت: در صورت تثبیت سامانه بارشی پیش رو بهزودی هشدار هواشناسی لازم صادر میشود.
وی افزود: کماکان برای امشب دماهای شبانه در نواحی از استان زیر صفر هستند که باتوجهبه بروز یخبندان، مدیریت مصرف حاملهای انرژی و تنظیم دما در گلخانهها و مرغداریها توصیه میشود.
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