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۹ بهمن ۱۴۰۲، ۱۳:۱۳

گواهینامه موتورسیکلت در اصفهان یک روزه صادر می‌شود

گواهینامه موتورسیکلت در اصفهان یک روزه صادر می‌شود

اصفهان – رئیس پلیس راهور استان اصفهان گفت: با هدف کاهش هزینه و تسریع در فرایند صدور گواهینامه طرح دریافت گواهینامه آسان و یک روزه موتورسیکلت در اصفهان آغاز شد.

سرهنگ علی اصغر زارع در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در طرح دریافت گواهینامه آسان، افراد متقاضی دریافت گواهینامه به آسانی و در کمترین زمان در عرض یک روز می‌توانند گواهینامه موتورسیکلت خود را دریافت کنند و تمامی مراحل حضوری اخذ گواهینامه را در یک روز انجام دهند.

رئیس پلیس راهور استان افزود: این طرح با هدف کاهش ۵۰ درصدی هزینه‌ها، تسریع در فرایند صدور گواهینامه، کاهش تعداد افراد فاقد گواهینامه و افزایش ایمنی تردد برای موتورسیکلت سواران و کاهش سوانح رانندگی اجرا می‌شود.

وی تصریح کرد: متقاضیان دریافت گواهینامه موتور سیکلت به صورت اینترنتی پس از ثبت‌نام در سامانه آموزشگاه رانندگی ایرانیان به آدرس www.iranianmotorco.ir اهزار هویت می‌شوند، همچنین داشتن پلاک موتورسیکلت در سامانه شماره گزاری به نام فرد یا والدین الزامی است و باید در زمان ثبت نام، اطلاعات موتور سیکلت در سامانه ثبت شود.

کد مطلب 6007970

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    نظرات

    • مصطفی صفری IR ۱۶:۱۳ - ۱۴۰۳/۰۹/۲۱
      0 0
      پاسخ
      گواهینامه موتورسیکلت یک روزه
    • مهدی مشرف جوادی IR ۱۷:۳۰ - ۱۴۰۴/۰۲/۰۵
      0 1
      پاسخ
      عالی

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