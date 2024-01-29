۱۵۰۰ برنامه فرهنگی و ورزشی طی دهه فجر برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حبیب ستوده نژاد ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران ضمن تبریک فرارسیدن ایام‌الله دهه مبارک فجر افزود: به منظور ایجاد نشاط و گرامیداشت این ایام و با هدف تبیین دستاوردهای ورزش و جوانان جهت انتقال به مردم، بیش از ۱۵۰۰ عنوان برنامه ورزشی، فرهنگی، جوانان و عمرانی با همراهی و هماهنگی رؤسای ادارات ورزش و جوانان شهرستان‌ها و هیأت‌های ورزشی آذربایجان شرقی برگزار خواهد شد.

مدیرکل ورزش و جوانان آذربایجان شرقی با اشاره به ضرورت توجه ویژه به جوانان و نیروی انسانی جوان جامعه در بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی توسط مقام معظم رهبری (مدظله العالی)، عنوان کرد: در همین راستا با هدف بهره‌مندی هرچه بیشتر و هدفمند از ظرفیت‌های نیروی جوانان در استان برنامه‌های متنوعی در سه بخش فرهنگی، ورزشی و عمرانی توسط اداره کل ورزش و جوانان آذربایجان شرقی تدوین شده است.

ستوده نژاد اذعان داشت: خوشبختانه با برنامه‌ریزی‌های صورت‌گرفته بیش از ۱۵۰۰ عنوان برنامه فرهنگی و ورزشی به مناسبت گرامیداشت دهه فجر در سطح استان آذربایجان شرقی پیش بینی شده است.

وی با اشاره به اینکه نقش سازمان‌های مردم نهاد جوانان و هیأت‌های ورزشی استان و شهرستان‌ها در اجرای این برنامه‌ها حائز اهمیت است، یادآور شد: محوریت تمام برنامه‌های فرهنگی، ورزشی دهه فجر برگرفته از فرهنگ انقلاب اسلامی، پاسداشت آن و انتقال پیام انقلاب به نسل جوان خواهد بود و در این راستا برنامه‌های ویژه ای برای جوانان در سطح استان آذربایجان شرقی برگزار خواهد شد.

ستوده نژاد اظهار کرد: نواختن زنگ انقلاب اسلامی در زورخانه‌ها و خانه‌های جوان، رژه موتورسوران در ۱۲ بهمن، دیدار با خانواده معظم شهدا و جانبازان، برگزاری جشن بزرگ انقلاب، برگزاری مسابقات جهانی کشتی پهلوانی در تبریز، افتتاح ۴ پروژه عمرانی، برگزاری همایش‌های مختلف همگانی در سطح استان را از جمله مهم‌ترین برنامه‌ها در دهه فجر می‌باشد.

مدیرکل ورزش و جوانان آذربایجان شرقی در خصوص پروژه‌های عمرانی قابل افتتاح در دهه فجر امسال توضیح داد: در بخش عمرانی بهره‌برداری از چهار پروژه در دستور کار خواهد بود که افتتاح چمن مصنوعی شهرستان کلیبر، زمین چمن مصنوعی وایقان شبستر، زمین چمن مصنوعی هریس، سالن ورزشی چند منظوره اندریان ورزقان می‌باشد که در کل بیش از ۲۳۰ میلیارد ریال هزینه شده است.

ستوده نژاد همچنین از برگزاری مسابقات جهانی کشتی پهلوانی در تبریز خبر داده و اضافه کرد: یکی از مهم‌ترین برنامه‌های ایام الله دهه فجر امسال برگزاری مسابقات جهانی کشتی پهلوانی می‌باشد که از هفدهم تا نوزدهم بهمن ماه به میزبانی تبریز برگزار خواهد شد.

مدیرکل ورزش و جوانان استان همچنین با اشاره به شرکت جامعه ورزش و جوانان آذربایجان شرقی در راهپیمایی ۲۲ بهمن خاطر نشان کرد: امسال نیز همانند سال‌های گذشته حضوری پر رنگ تر با لباس‌های متحدالشکل در مراسم راهپیمایی ۲۲ بهمن حضور خواهیم یافت و بار دیگر نشان خواهیم داد که حافظ آرمان‌های انقلاب اسلامی هستیم.