به گزارش خبرگزاری مهر، حسن افتخاری ظهر دوشنبه در حاشیه برگزاری جلسه ستاد انرژی و کمیته سوخت استان به ریاست معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری خراسان رضوی، اظهار کرد: با رعایت ایمنی و مصرف بهینه، تمام منازل گرم می‌شود. این امر مهم شدنی است و عبور از آن با آمادگی ارائه دهندگان خدمات گاز و همراهی مردم میسر خواهد شد.

مدیرعامل شرکت گاز خراسان رضوی تاکید کرد: با توجه به ورود جبهه هوای سرد به استان، پایش مصرف و آمار نشان می‌دهد؛ مصرف گاز استان به ۶۰ میلیون متر مکعب در روز رسیده است.

وی با بیان اینکه رقم مصرف گاز فعلی طی سال جاری تاکنون در بخش خانگی و تجاری ثبت نشده است، افزود: متأسفانه افزایش مصرف گاز فعلی نگران کننده بوده اما تمام تمهیدات لازم اندیشیده شده و خطوط انتقال، پالایشگاه نفت و گاز و چاه‌ها با حداکثر ظرفیت در حال فعالیت هستند. بر این اساس با توجه به ورود جبهه هوای سرد و ماندگاری آن، در کنار تمهیدات اندیشیده شده نیازمند رعایت مصرف گاز از سوی مردم به مانند زمستان سال گذشته هستیم.

افتخاری با تاکید بر ضرورت همراهی مردم با پویش «هر خانه، یک اتاق گرم» خاطرنشان کرد: با رعایت ایمنی و مصرف بهینه، تمام منازل گرم می‌شود. این امر مهم شدنی است و عبور از آن با آمادگی ارائه دهندگان خدمات گاز و همراهی مردم میسر خواهد شد.