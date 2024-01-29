به گزارش خبرنگار مهر، عباس روشن صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران از برگزاری جشن نیکوکاری در استان خبر داد و گفت: جشن نیکوکاری همانند سال‌های گذشته از بهمن ماه سال جاری تا آستانه سال نو همزمان با سراسر کشور در استان برگزار می‌شود.

مدیر کل کمیته امداد استان بوشهر بابیان اینکه این جشن از اول بهمن امسال آغاز شده و تا پایان اسفندماه ادامه دارد، افزود: زنگ نمادین جشن نیکوکاری (زنگ احسان و نیکوکاری) روز ۱۴ اسفندماه همزمان با سالروز تأسیس کمیته امداد به صدا در خواهد آمد.

روشن با اشاره به اینکه جشن نیکوکاری یکی از برنامه‌های مشارکتی کمیته امداد برای کمک به نیازمندان است، تصریح کرد: این جشن با هدف نهادینه کردن سنت حسنه احسان و نیکوکاری و بسیج منابع عمومی کشور در تأمین مایحتاج خانواده‌های نیازمند و کمک به تحکیم بنیان خانواده‌های محرومان با جمع‌آوری هدایا و کمک‌های مردمی و سپس توزیع آنها در میان محرومان اجرا می‌شود.

وی تصریح کرد: هدایای مردمی اعم از وجوه‌های نقدی و کالایی پس از جمع آوری در اسرع وقت در بین محرومان توزیع می‌شود.

مدیرکل کمیته امداد بوشهر در خصوص شیوه‌های جمع آوری کمک‌های مردمی در جشن نیکوکاری گفت: امسال پایگاه‌های جمع آوری کمک‌های مردمی در سطح شهرهای استان برپا می‌شود و مردم خیر و نیکوکار استان علاوه بر حضور در این پایگاه‌ها و دفاتر کمیته امداد می‌توانند از طریق پرداخت به شماره حساب معرفی شده به نام کمیته امداد امام خمینی (ره) اقدام کنند و علاوه بر آن نیز با شماره گیری کد دستوری از طریق تلفن همراه یاریگر نیازمندان باشند.

مدیر کل کمیته امداد استان بوشهر افزود: در سال گذشته مردم خیر و نیکوکار هم استانی با اهدا مبلغ ۳۸ میلیارد تومان در قالب کمک‌های نقدی و غیر نقدی خود در جشن نیکوکاری مشارکت کردند.

روشن ضمن تقدیر و تشکر از مشارکت فعال و خودجوش مردم خیر و نیکوکار هم استانی در جشن نیکوکاری سال گذشته، درخواست کرد با مشارکت هرچه بیشتر دراین جشن نیکوکاری امسال نیز نقش موثرتری را در کمک به رفع مشکلات خانواده‌های نیازمند ایفا کنند.