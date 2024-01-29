اجرای بیش از ۲۰۰ برنامه فرهنگی دهه فجر در سروستان

به گزارش خبرنگار مهر، حسین مباشری ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران گفت: امسال شاهد جشن پیروزی ۴۵ سالگی عمر انقلابی هستیم که با کوله باری از تجربه از ۴۴ سالگی خود با تمام حوادث و فتنه‌های متعدد به راه خود ادامه می‌دهد.

فرمانده سپاه ناحیه سروستان با تأکید بر اینکه نباید ایام دهه فجر کمرنگ شود، اظهار کرد: همه ما وظیفه داریم تا در این دهه با اجرای برنامه‌های متعدد و متنوع برای گرامیداشت پیروزی انقلاب اسلامی، برای آحاد مردم به ویژه نوجوانان نسل چهارمی‌ها واقعیت‌های قبل از انقلاب و نحوه مبارزه و پیروزی انقلاب و راه طی کرده را به درستی تبیین کنیم.

فرمانده سپاه ناحیه سروستان ادامه داد: اگر رهبر معظم انقلاب به جهاد تبیین اشاره و تأکید می‌کنند به دلیل این است که دشمنان با روایت غلط خود از طریق ابزار رسانه و فضای مجازی ذهن مردم و مخاطبان در مسیر غلط و اهداف شوم خود هدایت می‌کند و اگر در این مسیر کوتاهی کنیم در واقع در جنگ روایت‌ها شکست خورده و اراده‌ها نیز تضعیف می‌شود.

وی در بخش پایانی سخنان خود از اجرای بیش از ۲۰۰ برنامه توسط ناحیه سروستان این ناحیه در دهه فجر امسال خبر داد و گفت: فضا سازی سطح شهرستان، برنامه اجرای ورود نمادین حضرت امام به وطن به صورت رژه خودرویی، گلباران گلزار شهدای شهرستان، حضور گسترده در نماز جمعه، برپایی جشن‌های بزرگ انقلاب، دیدار از خانواده معظم شهدا و ایثارگران، جشنواره و مسابقات فرهنگی ورزشی، اجرای زنگ انقلاب، برگزاری یادواره شهدای محله محور، اجرای همایش مثل مصطفی، برگزاری مسابقات فرهنگی هنری، جشنواره سرود فجر بسیج، برپایی میز خدمت، اجرای رزمایش دفاعی امنیتی، همایش زنان پیشران انقلاب اسلامی، برپایی اردوی راهیان پیشرفت، برپایی اردوهای جهادی، اجرای جشنواره گوهر فاطمی، برپایی ایستگاههای صلواتی، پویش سرود ملی دانش آموزی، جشنواره مالک اشتر، نشست‌های جهاد تبیین، جشن بزرگ عید مبعث از مهمترین برنامه‌های این دهه است.