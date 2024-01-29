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۹ بهمن ۱۴۰۲، ۱۳:۴۰

رییس حوزه هنری چهارمحال و بختیاری مطرح کرد؛

گاگریو خوانی؛ در بوته نقد و آسیب شناسی

گاگریو خوانی؛ در بوته نقد و آسیب شناسی

شهرکرد-رییس حوزه هنری چهارمحال و بختیاری گفت: اولین همایش منطقه‌ای گاگریو، از سوی حوزه هنری ۱۵ بهمن ماه ۱۴۰۲ در شهرکرد برگزار می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، احسان قائدی پیش از ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: اولین همایش منطقه‌ای گاگریو، از سوی حوزه هنری با همکاری معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان، اداره کل سازمان تبلیغات اسلامی و سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری شهرکرد ۱۵ بهمن ماه ۱۴۰۲ در شهرکرد برگزار می‌شود.

وی درباره این رویداد فرهنگی در استان گفت: «اولین همایش منطقه‌ای گاگریو را با حضور گاگریو خوانان استان‌های خوزستان، چهارمحال و بختیاری، کهکیلویه و بویر احمد، لرستان و اصفهان برگزار خواهد کرد.

قائدی افزود: ماهیت کلی این برنامه بیشتر یک همایش پژوهشی و آسیب شناسی از افرادی است که در مراسمات عزاداری قوم بختیاری در این استان‌ها به مداحی مشغول هستند و بیشتر یک نشست پژوهشی و توجیحی برای آسیب شناسی، رسم‌های غلط در مراسمات و نقد و بررسی اشعار خوانده شده توسط این اشخاص می‌باشد.

وی یاد آور شد: در این همایش بیش از ۷۰ نفر از گاگریو خوانان از استان‌های نام برده حضور دارند و سخنرانی کارشناسان دادگستری، جامعه شناسان و بختیاری پژوهان نقد و بررسی اشعار و موسیقی اجرا شده در مراسمات و اجرای موسیقی اصیل بختیاری از جمله برنامه‌های این رویداد است.

قائدی گفت: این رویداد یک رویداد پژوهشی است و قرار بر این نیست که برنامه سوگواری در آن اجرا شود، بیشتر مباحث فرهنگی و عامه با موضوع گاگریو خوانی مورد بررسی و کارشناسی قرار خواهد گرفت و هدف از برگزاری آن احیای فرهنگ غنی بختیاری و نشان دادن آسیب‌های جدی جدیدی است که در این فرهنگ وارد شده و در مراسمات این روزهای قوم بختیاری برگزار می‌شود.

رئیس حوزه هنری استان اظهار داشت: در میان افراد و ساکنان مناطق زاگرس جنوبی با تأثیر از گسترش ابعاد هویت مدرن و تغییر سبک زندگی، بخش زیادی از مناسک مرتبط با شیوه زیست سنتی کمرنگ و یا محو شده‌اند و به جای آنها عناصر نوین مرتبط با عصر جدید برقرار شده است.

وی بیان داشت: یکی از مهم‌ترین این عناصر در فرهنگ و هنر این مناطق قابل رؤیت است که باید برای آسیب ندیدن جدی و حفظ فرهنگ غنی ایران زمین هر چه بیشتر بکوشیم. به گزارش روابط عمومی حوزه هنری، اولین همایش منطقه‌ای گاگریو ۱۵ بهمن ماه ۱۴۰۲ ساعت ۹ صبح در شهرکرد، خیابان شریعتی، نبش کوچه ۶۰، سالن اجتماعات بلاغ سازمان تبلیغات اسلامی برگزار خواهد شد.

کد مطلب 6007998

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