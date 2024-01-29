گاگریو خوانی؛ در بوته نقد و آسیب شناسی

به گزارش خبرنگار مهر، احسان قائدی پیش از ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: اولین همایش منطقه‌ای گاگریو، از سوی حوزه هنری با همکاری معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان، اداره کل سازمان تبلیغات اسلامی و سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری شهرکرد ۱۵ بهمن ماه ۱۴۰۲ در شهرکرد برگزار می‌شود.

وی درباره این رویداد فرهنگی در استان گفت: «اولین همایش منطقه‌ای گاگریو را با حضور گاگریو خوانان استان‌های خوزستان، چهارمحال و بختیاری، کهکیلویه و بویر احمد، لرستان و اصفهان برگزار خواهد کرد.

قائدی افزود: ماهیت کلی این برنامه بیشتر یک همایش پژوهشی و آسیب شناسی از افرادی است که در مراسمات عزاداری قوم بختیاری در این استان‌ها به مداحی مشغول هستند و بیشتر یک نشست پژوهشی و توجیحی برای آسیب شناسی، رسم‌های غلط در مراسمات و نقد و بررسی اشعار خوانده شده توسط این اشخاص می‌باشد.

وی یاد آور شد: در این همایش بیش از ۷۰ نفر از گاگریو خوانان از استان‌های نام برده حضور دارند و سخنرانی کارشناسان دادگستری، جامعه شناسان و بختیاری پژوهان نقد و بررسی اشعار و موسیقی اجرا شده در مراسمات و اجرای موسیقی اصیل بختیاری از جمله برنامه‌های این رویداد است.

قائدی گفت: این رویداد یک رویداد پژوهشی است و قرار بر این نیست که برنامه سوگواری در آن اجرا شود، بیشتر مباحث فرهنگی و عامه با موضوع گاگریو خوانی مورد بررسی و کارشناسی قرار خواهد گرفت و هدف از برگزاری آن احیای فرهنگ غنی بختیاری و نشان دادن آسیب‌های جدی جدیدی است که در این فرهنگ وارد شده و در مراسمات این روزهای قوم بختیاری برگزار می‌شود.

رئیس حوزه هنری استان اظهار داشت: در میان افراد و ساکنان مناطق زاگرس جنوبی با تأثیر از گسترش ابعاد هویت مدرن و تغییر سبک زندگی، بخش زیادی از مناسک مرتبط با شیوه زیست سنتی کمرنگ و یا محو شده‌اند و به جای آنها عناصر نوین مرتبط با عصر جدید برقرار شده است.

وی بیان داشت: یکی از مهم‌ترین این عناصر در فرهنگ و هنر این مناطق قابل رؤیت است که باید برای آسیب ندیدن جدی و حفظ فرهنگ غنی ایران زمین هر چه بیشتر بکوشیم. به گزارش روابط عمومی حوزه هنری، اولین همایش منطقه‌ای گاگریو ۱۵ بهمن ماه ۱۴۰۲ ساعت ۹ صبح در شهرکرد، خیابان شریعتی، نبش کوچه ۶۰، سالن اجتماعات بلاغ سازمان تبلیغات اسلامی برگزار خواهد شد.