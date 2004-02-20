توزيع كالا برگ مواد غذايي بين مددجو يان كميته امداد

حسين بحيرايي در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر با بيان اين مطلب گفت: به منظورفراهم كردن امكانات وتسهيلات بيشترورفاه حال مددجويان تحت پوشش ، بزودي كالا برگ اجناس ومواد غذايي بين 4 ميليون و 500 هزار مددجو در سراسر كشور توزيع مي شود.

وي افزود: براساس سهميه بندي صورت گرفته از سوي وزارت بازرگاني، خانواده هاي تحت حمايت به ازاي هرنفر 10 كيلوگرم برنج ، 4 ونيم كيلو گرم روغن ، 4 كيلوگرم قند وشكرويك كيلو پنير دريافت خواهند كرد.

معاون امور حمايت خانواده كميته امداد تاكيد كرد: اجناس مورد نظر در استانهاي سراسر كشور توزيع شده وبه محض اعلام كالابرگهاي ويژه از سوي وزارت بازرگاني افراد تحت پوشش مي توانند نسبت به دريافت اين اجناس اقدام نمايند.

وي خاطر نشان كرد: همچنين بزودي، يكسري تسهيلات ويژه نوروزي مانند پوشاك ، مواد غذايي و.. نيزاز سوي كميته امداد بين افراد زلزل زده شهرستان بم توزيع خواهد شد.