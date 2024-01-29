بیش از ۵۰ هزار حادثه آب و فاضلاب در کردستان رفع و ترمیم شد

محمد فرهاد در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: همه حوادث آب و فاضلاب به صورت شبانه‌روزی از زمان تماس مشترک تا هنگام رفع حادثه رصد می‌شود که این امر موجب شده تا میانگین زمان رفع حادثه کاهش یابد.

وی افزود: از ابتدای سال جاری تاکنون ۴۱ هزار و ۱۷۴ حادثه در بخش آب و ۹ هزار و ۱۷۶ حادثه در بخش فاضلاب رسیدگی و رفع شده است.

مدیرعامل شرکت آبفا کردستان با بیان اینکه عمده حوادث رفع شده مربوط به شکستگی لوله و قطعی آب بوده است، افزود: با توجه به قدمت شبکه‌های اجرا شده در اکثر نواحی شهری، شکستگی‌ها امری طبیعی است، اما با این وجود شرکت آبفا همواره و به تناسب بودجه‌های در اختیار نسبت به بازسازی و جایگزینی لوله‌های فرسوده با لوله‌های مدرن اقدام می‌کند.