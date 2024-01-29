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۹ بهمن ۱۴۰۲، ۱۳:۵۶

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان کردستان:

بیش از ۵۰ هزار حادثه آب و فاضلاب در کردستان رفع و ترمیم شد

بیش از ۵۰ هزار حادثه آب و فاضلاب در کردستان رفع و ترمیم شد

سنندج_مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان کردستان گفت: از ابتدای سال‌جاری تاکنون۵۰هزار و۳۳۰حادثه آب و فاضلاب در شهرها و روستاهای استان توسط واحدهای امداد و حوادث این شرکت رفع و اصلاح شده است.

محمد فرهاد در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: همه حوادث آب و فاضلاب به صورت شبانه‌روزی از زمان تماس مشترک تا هنگام رفع حادثه رصد می‌شود که این امر موجب شده تا میانگین زمان رفع حادثه کاهش یابد.

وی افزود: از ابتدای سال جاری تاکنون ۴۱ هزار و ۱۷۴ حادثه در بخش آب و ۹ هزار و ۱۷۶ حادثه در بخش فاضلاب رسیدگی و رفع شده است.

مدیرعامل شرکت آبفا کردستان با بیان اینکه عمده حوادث رفع شده مربوط به شکستگی لوله و قطعی آب بوده است، افزود: با توجه به قدمت شبکه‌های اجرا شده در اکثر نواحی شهری، شکستگی‌ها امری طبیعی است، اما با این وجود شرکت آبفا همواره و به تناسب بودجه‌های در اختیار نسبت به بازسازی و جایگزینی لوله‌های فرسوده با لوله‌های مدرن اقدام می‌کند.

کد مطلب 6008015

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