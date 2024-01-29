غربالگری ۸۱ درصدی جامعه هدف شفت در پویش ملی دیابت و فشارخون

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی نقدی ظهر دوشنبه در همایش تجلیل از بهورزان شهرستان شفت با بیان اینکه بهداشت و سلامت ضروری‌ترین نیاز جامعه است، اظهار کرد: همه مردم و مسؤولان باید در افزایش سطح سلامت و بهداشت فردی و اجتماعی تلاش کنند.

فرماندار شفت گفت: یکی از مهمترین عوامل افزایش دهنده میزان سلامت جامعه، تغذیه سالم است که در این زمینه کارگروه سلامت و امنیت غذایی نقش مهمی دارد.

وی بیان کرد: همکاری و هماهنگی بیشتر میان دستگاه‌های مرتبط با بهداشت و درمان می‌تواند زمینه ارتقای سطح سلامت جامعه را فراهم آورده و ضمن گسترش بهداشت عمومی، سلامت و آسایش جامعه را تضمین کند.

نقدی با بیان اینکه جامعه هدف در شهر ۴۶ هزار و ۴۶۹ نفر بوده که ۳۷ هزار و ۸۳۲ نفر معادل ۸۱ درصد جامعه هدف غربالگری شدند، افزود: در این آمار ۹۶ درصد جمعیت روستایی، ۳۳ درصد جمعیت شهری بالای ۱۸ سال بررسی شده‌اند و تا این لحظه ۸۵۴ نفر مبتلا به فشار خون بالا و ۳۸۹ نفر مبتلا به دیابت در این پویش شناسایی شدند که با تعداد بیماران قبلی شناسایی شده مجموعاً ۱۹ درصد افراد بالای ۱۸ سال دارای فشار خون بالا و ۱۰ درصد مبتلا به دیابت می‌باشند.

فراهم کردن حضور حداکثری مردم در انتخابات وظیفه همگانی است

فرماندار شفت با اشاره به ۲ انتخابات مهم در ۱۱ اسفند بیان کرد: فراهم کردن زمینه‌های حضور پُرشور و گسترده مردم در انتخابات اسفندماه سال‌جاری وظیفه‌ای همگانی است.

رئیس ستاد انتخابات شهرستان شفت به موضوع افزایش مشارکت در انتخابات تأکید کرد و افزود: امروز برداشتن گام‌های مثبت برای مشارکت گسترده مردم در عرصه انتخابات یک وظیفه همگانی به‌شمار می‌رود.

وی تصریح کرد: علاوه بر وجود برخی مشکلات اما گام‌های مثبت زیادی در راستای رفاه و معیشت مردم برداشته شده است و انتظار می‌رود این اقدام‌ها باعث اُمیدآفرینی و ایجاد انگیزه بیشتر به‌منظور حضور مردم در پای صندوق‌های رأی باشد.

نقدی در خصوص تبلیغات نامزدهای دوازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی گفت: رعایت عدالت برای تمامی نامزدهای انتخاباتی در بحث تبلیغات از جمله مهم‌ترین راهبُردهای تعیین شده بوده که مورد توجه قرار گرفته است.

گفتنی است، در پایان از بهورزان نمونه شهرستان شفت تجلیل به عمل آمد.