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۹ بهمن ۱۴۰۲، ۱۴:۰۱

اولین نوزاد طرح «نفس» در لرستان متولد شد

اولین نوزاد طرح «نفس» در لرستان متولد شد

خرم‌آباد - اولین نوزاد طرح «نفس» یا جلوگیری از سقط‌جنین سالم در لرستان متولد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، اولین نوزاد طرح «نفس» در استان لرستان صبح امروز دوشنبه در مرکز آموزشی، درمانی شهید رحیمی خرم‌آباد چشم به جهان گشود و با اولین لبخند شیرین خود به سقط‌های غیرقانونی «نه» گفت تا از سقط‌های سالم فرشتگان جامعه جلوگیری شود.

با اجرای طرح «نفس» در استان لرستان از ۲۸ مردادماه ۱۴۰۲ و افتتاح اولین مرکز «نفس» در بیمارستان خیریه «عسلیان» خرم‌آباد، هم اکنون شاهد افتتاح و فعالیت ۱۲ مرکز طرح نفس در سطح استان هستیم که با حضور یک نفر کارشناس مامایی و یک نفر کارشناس روان‌شناس در هر مرکز، فعالیت می‌کنند و تا کنون طی این مدت از ۷۸ مورد سقط‌جنین جلوگیری شده است.

بنابراین گزارش، امروز اولین فرزند طرح «نفس» یا جلوگیری از فرزندان سقط سالم که یک دختر زیبا است، با نام «نفس» متولد شد.

کد مطلب 6008036

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    نظرات

    • IR ۱۸:۰۰ - ۱۴۰۲/۱۱/۰۹
      0 3
      پاسخ
      عالی
    • IR ۲۲:۰۴ - ۱۴۰۲/۱۱/۰۹
      1 0
      پاسخ
      طرح نفس چیه ؟توضیح بدید.
    • ابدالی IR ۰۰:۳۱ - ۱۴۰۲/۱۱/۱۰
      16 2
      پاسخ
      افتخار میکنم به زادگاهم که به عنوان اولین استان، این امر خیر را رواج می دهد.
    • IR ۱۳:۵۳ - ۱۴۰۲/۱۱/۱۱
      1 0
      پاسخ
      نیاز به طرح نفس نیست شما امکانات و ارزونی برا جوانها درست کنید همین جوانهای مجرد جمعیت رو تنظیم میکنند من خودم ۵ تا برادر مجرد دارم متولد ۶۸ تا ۷۷ اینا باید زندگی کنند نه اونی که دیگه اردشو الک کرده واردیزشو اناخته رو دیوار
    • نام خدا IR ۱۳:۵۸ - ۱۴۰۲/۱۱/۱۱
      1 0
      پاسخ
      مدیون نفس هستین واقعا که فرصت نیامدن به ایران رو ازش گرفتین

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