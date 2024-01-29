اولین نوزاد طرح «نفس» در لرستان متولد شد

به گزارش خبرگزاری مهر، اولین نوزاد طرح «نفس» در استان لرستان صبح امروز دوشنبه در مرکز آموزشی، درمانی شهید رحیمی خرمآباد چشم به جهان گشود و با اولین لبخند شیرین خود به سقطهای غیرقانونی «نه» گفت تا از سقطهای سالم فرشتگان جامعه جلوگیری شود.
با اجرای طرح «نفس» در استان لرستان از ۲۸ مردادماه ۱۴۰۲ و افتتاح اولین مرکز «نفس» در بیمارستان خیریه «عسلیان» خرمآباد، هم اکنون شاهد افتتاح و فعالیت ۱۲ مرکز طرح نفس در سطح استان هستیم که با حضور یک نفر کارشناس مامایی و یک نفر کارشناس روانشناس در هر مرکز، فعالیت میکنند و تا کنون طی این مدت از ۷۸ مورد سقطجنین جلوگیری شده است.
بنابراین گزارش، امروز اولین فرزند طرح «نفس» یا جلوگیری از فرزندان سقط سالم که یک دختر زیبا است، با نام «نفس» متولد شد.
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