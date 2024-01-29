به گزارش خبرنگار مهر، اکبر پورات ظهر دوشنبه در نشست شورای فرهنگ عمومی استان بوشهر با تسلیت ارتحال عالم فاضل و روحانی وارسته، آیت‌الله حاج شیخ عبدالنبی نمازی، عضو مجلس خبرگان رهبری و از اعضای جامعه مدرسین حوزه علمیه قم اظهار داشت: اکنون در بازده زمانی بررسی اعتراضات داوطلبان در شورای نگهبان هستیم و این مهلت تا ۱۹ بهمن ادامه خواهد داشت.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار بوشهر تصریح کرد: البته شورای نگهبان تاکنون به صورت مرحله‌ای اسامی افرادی را به عنوان کسانی که تأیید صلاحیت شده‌اند اعلام داشته که در مرحله اول ۱۲ نفر و در مرحله دوم هشت نفر از داوطلبین معترض به نتیجه خود در هیأت نظارت استان تأیید صلاحیت شدند و احتمال اینکه در ایام آتی افراد دیگری هم به این لیست اضافه شوند وجود دارد.

وی با اشاره به تحقق رهنمودهای رهبر معظم انقلاب در موضوع انتخابات، در سطح استان بوشهر هماهنگی و برنامه‌های اجرایی خوبی صورت گرفته و در حال انجام است، افزود: راه‌اندازی کاروان خدمت دولت مردمی با انبوهی از برنامه‌های متنوع و امید آفرین در شهرستان‌های دشتی، کنگان، دیر انجام شد و این روند در سراسر استان ادامه خواهد یافت.

پورات گفت: تبلیغات محیطی در راستای تبیین و مشارکت در انتخابات به نحوه شایسته و مطلبی در سطح شهر و روستاهای استان انجام شده است.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار بوشهر عنوان کرد: همچنین نشست‌هایی با نخبگان، جوانان، بانوان و نمایندگان سایر اقشار در سطح شهرستان‌ها و استان در راستای تبیین انتخابات و کمک به برگزاری انتخاباتی باشکوه برگزار نموده‌ایم.

وی با بیان اینکه فرایندهای انتخابات در همه مراحل در استان بوشهر زودتر از تقویم اجرایی و با کیفیت مطلوب اجرایی و دنبال شده است، یادآور شد: در یک ماه باقیمانده با سرعت و دقت بیشتری موضوع جلسات انتخابات را دنبال خواهیم کرد و تاکنون نیز بیش از ۲۰ جلسه ستاد انتخابات استان برگزار شده است.

پورات خاطرنشان کرد: همچنین شبکه‌های تلویزیونی در چهار حوزه انتخابیه امروز در استان بوشهر افتتاح شد و به زودی همایش انتخابات با موضوع مشارکت حداکثری با همکاری دستگاه‌های اجرایی استان برگزار خواهیم کرد.