به گزارش خبرگزاری مهر، علی زندیفر با اشاره آخرین وضعیت راههای روستایی در محورهای کوهستانی البرز گفت: بارش برف طی چند روز گذشته موجب مسدود شدن راههای برخی از روستاهای مناطق کوهستانی البرز شده بود که با تلاش نیروهای راهداری بیشتر این مسیرها بازگشایی شده است.
وی افزود: در حال حاضر مسیر تمام روستاهای گچسر در محور کرج - چالوس بازگشایی شده است و علاوه بر این تمام راههای روستاهای طالقان نیز بازگشایی شده و مسافران فقط برای تردد در مسیر روستاهای اورازان، آسکان، گراب و خچیره باید زنجیر چرخ به همراه داشته باشند.
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جادهای استان البرز خاطرنشان کرد: رانندگان برای اطلاع از آخرین وضعیت راهها میتوانند با سامانه ۱۴۱ تماس بگیرند یا نام محور مورد نظر خود را به سامانه پیامکی ۱۰۰۰۱۴۱ ارسال کنند تا اطلاعات دقیق و لحظهای مسیر برای آنها ارسال شود.
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